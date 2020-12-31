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時代力量決策委員選舉開跑　陳椒華：願意再連任黨主席

▲▼時代力量新任黨主席陳椒華就職記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量現任決策委員任期將於明年2月底屆滿，時代力量28日發布第3屆決策委員選舉公告，自12月29日起至明年1月3日受理候選人登記，並於明年1月15日公告選舉結果，這也牽動新任黨主席人選。時代力量黨主席陳椒華31日表示，她已經登記參選決策委員，如果有機會得到大家的支持，自己願意再連任黨主席。

時代力量28日在官網發布選舉辦法及選舉公告，12月29日起至明年1月3日止受理候選人登記；明年1月5日由監選團抽號次、6日公布候選人名單及號次、7日至10日黨員提問、7日至11日候選人回應、12日至14日發出投票單與投票、15日公告選舉結果。

時代力量31日於台北銅鑼灣書店舉辦「時代力量陳椒華 X 銅鑼灣書店林榮基歲末春聯揮毫」記者會，由陳椒華揮毫寫下「力」挺香港字樣春聯，並將春聯致贈予銅鑼灣書店創辦人林榮基。

▲▼時代力量舉辦「時代力量陳椒華 X 銅鑼灣書店林榮基歲末春聯揮毫」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量舉辦「時代力量陳椒華 X 銅鑼灣書店林榮基歲末春聯揮毫」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

陳椒華會後受訪時表示，時代力量從29日開始受理決策委員選舉報名，自己也已經登記，在這一個半月的黨主席任期內，她積極推動時力在制度面的相關選舉規範，也辦了多場在地深耕的民主論壇，與地方議員、黨部也有多互動。

陳椒華強調，時代力量的黨工與各地黨部都很優秀，黨員、支持者也都還在，「所以如果有機會大家支持，我是願意再連任」。

根據時代力量決策委員選舉辦法規定，至選舉公告公布日止，入黨屆滿1年且未擔任選務相關黨職的有效黨員，均有權登記參加決策委員選舉；至選舉公告公布日止，入黨屆滿6個月的有效黨員，始具投票資格。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選，決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。

此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

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