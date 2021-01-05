中印對峙「解放軍請戰書」曝光！　21歲士兵：已做好犧牲準備

▲觀察哨外景。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印雙方在邊境西線持續對峙，《央視新聞》3日公佈前線高原哨所的畫面，當中解放軍的請戰書引發關注。一名21歲的士兵就寫道，「為了祖國安寧，我早已做好犧牲一切的準備。」

▲觀察哨內部畫面首次曝光。（圖／翻攝自央視新聞）

據《印度防務新聞》2日報導，中國和印度在邊境西線持續對峙，解放軍甚至集結上千名士兵，部署大量的雷達、導彈；印度則已於簽署了12艘特種快速巡邏艇的採購合同，未來將部署到班公湖地區開展巡邏任務。

報導指出，在獲得快速反應艦艇前，印軍一直在班公湖地區使用老舊過時的船隻進行巡邏，在遇到噸位更大的解放軍船隻時經常落於下風，甚至會直接失去戰鬥力；此番採購表明印度正在為長期對抗中國做準備，而目前雙方幾乎是以「面對面」的方式在班公湖沿岸對峙。

《央視新聞》3日則發出影片，展示西藏軍區在日喀則軍分區某邊境駐守官兵們的日常情況，該處是在海拔5592公尺高原設立的「5592觀察哨」，另外還首次對外公開一線指揮所和觀察哨的內部畫面。

▲解放軍發請戰書。（圖／翻攝自央視新聞）

值得注意的是，影片中出現解放軍士兵的請戰書，其中一名21歲的戰士寫道，「如果哪一天真的來臨，我能夠血染沙場」、「誰不想家人團聚，那誰又來守衛這面國旗？為了祖國安寧，我早已做好犧牲一切的準備」。

▲請戰書內文。（圖／翻攝自央視新聞）

為了緩和緊張局勢，中印雙方指揮官已經進行幾輪會談。中國大陸國防部新聞發言人譚克非2020年12月31日表示，中印雙方正就舉行第九輪軍長級會談進行協商。