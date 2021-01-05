　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中印對峙「解放軍請戰書」曝光！　21歲士兵：已做好犧牲準備

▲▼ 印軍艇布防班公湖　解放軍發請戰書。（圖／翻攝自央視新聞）

▲觀察哨外景。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印雙方在邊境西線持續對峙，《央視新聞》3日公佈前線高原哨所的畫面，當中解放軍的請戰書引發關注。一名21歲的士兵就寫道，「為了祖國安寧，我早已做好犧牲一切的準備。」

▲▼ 印軍艇布防班公湖　解放軍發請戰書。（圖／翻攝自央視新聞）

▲觀察哨內部畫面首次曝光。（圖／翻攝自央視新聞）

據《印度防務新聞》2日報導，中國和印度在邊境西線持續對峙，解放軍甚至集結上千名士兵，部署大量的雷達、導彈；印度則已於簽署了12艘特種快速巡邏艇的採購合同，未來將部署到班公湖地區開展巡邏任務。

報導指出，在獲得快速反應艦艇前，印軍一直在班公湖地區使用老舊過時的船隻進行巡邏，在遇到噸位更大的解放軍船隻時經常落於下風，甚至會直接失去戰鬥力；此番採購表明印度正在為長期對抗中國做準備，而目前雙方幾乎是以「面對面」的方式在班公湖沿岸對峙。

《央視新聞》3日則發出影片，展示西藏軍區在日喀則軍分區某邊境駐守官兵們的日常情況，該處是在海拔5592公尺高原設立的「5592觀察哨」，另外還首次對外公開一線指揮所和觀察哨的內部畫面。

▲▼ 印軍艇布防班公湖　解放軍發請戰書。（圖／翻攝自央視新聞）

▲解放軍發請戰書。（圖／翻攝自央視新聞）

值得注意的是，影片中出現解放軍士兵的請戰書，其中一名21歲的戰士寫道，「如果哪一天真的來臨，我能夠血染沙場」、「誰不想家人團聚，那誰又來守衛這面國旗？為了祖國安寧，我早已做好犧牲一切的準備」。

▲▼ 印軍艇布防班公湖　解放軍發請戰書。（圖／翻攝自央視新聞）

▲請戰書內文。（圖／翻攝自央視新聞）

為了緩和緊張局勢，中印雙方指揮官已經進行幾輪會談。中國大陸國防部新聞發言人譚克非2020年12月31日表示，中印雙方正就舉行第九輪軍長級會談進行協商。

▲▼ 印軍艇布防班公湖　解放軍發請戰書。（圖／翻攝自央視新聞）

ET快訊
女友低胸裝「幫孫安佐慶生」穿超辣！他PO合照閃炸
涉竊3千萬「鴨王」自曝：每月50萬零花！貴婦怒公布前後照
接到千元訂單！外送員臉臭「又來了」　內行曝內幕：難怪不爽

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美批陸「核武瘋狂」　華春瑩回：賊喊捉賊

陸神秘「新箱式火箭炮」公開亮相！　射程可達300公里

中印對峙「解放軍請戰書」曝光！　21歲士兵：已做好犧牲準備

環時票選2020全球十大明星武器　馳援武漢抗疫的運-20奪冠

伊朗宣布開始提煉「20%濃縮鈾」　正式違背核子協議

南韓化學船遭伊朗「伊斯蘭革命衛隊」挾持　20名船員遭到扣留

五角大廈突下令航母續留波灣　應對伊朗威脅「美國決心不容質疑」

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

沒臉見客！傲嬌萌貓拒絕穿衣服 臉埋奴才胸前「塞乃」網：太委屈XD

美批陸「核武瘋狂」　華春瑩回：賊喊捉賊

陸神秘「新箱式火箭炮」公開亮相！　射程可達300公里

中印對峙「解放軍請戰書」曝光！　21歲士兵：已做好犧牲準備

環時票選2020全球十大明星武器　馳援武漢抗疫的運-20奪冠

伊朗宣布開始提煉「20%濃縮鈾」　正式違背核子協議

南韓化學船遭伊朗「伊斯蘭革命衛隊」挾持　20名船員遭到扣留

五角大廈突下令航母續留波灣　應對伊朗威脅「美國決心不容質疑」

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

米克斯「雙手合併」拱背求鴨肉　爸笑翻：毛長齊也不能吃

台新金併購保德信卡在「還沒送件」　金管會：他們還在想籌資計畫

老濕姬導遊下一站泡溫泉！米砂攜手五大正妹推出2021公益性感年曆

耶～得到逗貓棒！橘貓「路邊偷雞毛撢子」　悠悠走過笑翻網友

省4,400元！「關西六福莊」2方案晚鳥加碼　免費升等肯亞樓中樓

主人搬家留下牠！雪球布偶貓敲鄰居門　意外找到奇妙緣分

爸媽「激烈床戰聲」迴盪整屋！兒女羞爆受夠出手了　超鬧結局曝光

KS運彩分析／灰狼禁區戰力受損嚴重　看好金塊讓分過盤

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

軍武熱門新聞

伊朗宣布開始提煉「20%濃縮鈾」

南韓油輪遭伊朗革命衛隊挾持　20名船員遭到扣留

中印對峙「解放軍請戰書」曝光

陸神秘新箱式火箭炮公開亮相

五角大廈突下令航母續留波灣　應對伊朗威脅！

環時票選2020全球十大明星武器

美媒：解放軍的電磁軌道炮「威力可能全球最大」

美批核武瘋狂　華春瑩：賊喊捉賊

俄國防部：反無人機雷射武器研發中　

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了

王浩宇：台灣軍力超越以色列德國

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

震撼反中份子　解放軍駐港部隊「模擬反恐」

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

更多熱門

相關新聞

環時票選2020全球十大明星武器

環時票選2020全球十大明星武器

迎接2021年，大陸官媒《環球時報》特地在2020年底廣邀網友評選出這一年最搶鏡的全球十大武器明星。結果顯示，大陸網友鍾愛自家產品，由因應時勢「多次參與運送武漢抗疫物資的運-20運輸機」奪得冠軍，而在兩岸關係緊張氛圍下的「南下台灣海峽的解放軍航母山東艦」也獲得第四名。

東沙守否？守得住嗎？

東沙守否？守得住嗎？

習簽署解放軍開訓動員　指示深化實戰實訓

習簽署解放軍開訓動員　指示深化實戰實訓

印媒炒作「千名解放軍集結邊境」

印媒炒作「千名解放軍集結邊境」

震撼反中份子　解放軍駐港部隊「模擬反恐」

震撼反中份子　解放軍駐港部隊「模擬反恐」

關鍵字：

中印中印邊境中印衝突解放軍請戰書大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面