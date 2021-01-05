環時票選2020全球十大明星武器　馳援武漢抗疫的運-20奪冠

▲解放軍運-20執行非戰爭軍事任務，運送物資與人員到武漢。（圖／翻攝自大陸軍網）

軍武中心／綜合報導

迎接2021年，大陸官媒《環球時報》特地在2020年底廣邀網友評選出這一年最搶鏡的全球十大武器明星。結果顯示，大陸網友鍾愛自家產品，由因應時勢「多次參與運送武漢抗疫物資的運-20運輸機」奪得冠軍，而在兩岸關係緊張氛圍下的「南下台灣海峽的解放軍航母山東艦」也獲得第四名。

這項名為「2020年媒體上備受關注的全球明星武器評選」排行榜中，名列前三的分別為「多次參與運送武漢抗疫物資的運-20運輸機」、「據稱解放軍向南海發射的反艦彈道導彈」，以及「出海試航的中國海軍075型兩棲攻擊艦」，很明顯上榜的前三名皆為中國武器。

▲大陸首艘國產航母山東艦。（圖／取自中共解放軍海軍官方微博）

《環時》指出，其他上榜的明星武器依次為「南下台灣海峽的解放軍航母山東艦」、「在中印邊境對峙時頻繁出鏡的15式輕型坦克」、「連續發射4枚洲際導彈的俄羅斯北風之神級戰略核潛艇」、「與俄羅斯空軍聯合戰略巡航的中國新型轟-6K轟炸機」、「繞台常態化巡航的解放軍運-8系列巡邏機」、「美軍B61-12核炸彈」，以及「納卡衝突中大顯身手的土耳其製無人機」。

此外，列入候選名單的還有「頻繁監測東海南海的美軍偵察機」、「在中國周邊密集演習的美軍B-1B戰略轟炸機」、「英國擬派駐亞太的伊麗莎白女王號航母」、「法國正式公布的下一代核動力航母」等，當然台灣軍事發展也備受對岸重視，「台灣開工的自製潛艇」也成了候選名單之一。

▲運-20馳援武漢。（圖／翻攝自大陸軍網）

大陸公開報導顯示，運-20在2020年擔綱解放軍不少重要任務。武漢爆發新冠肺炎疫情後，2月多批運-20運送醫務人員和物資馳援，這是該運輸機裝備部隊後，首次執行大型非戰爭軍事行動運輸任務；緊接著運-20又在4月24日向巴基斯坦、緬甸、老撾（寮國）三國緊急援助多樣防控物資，而這是該機首次出國執行任務。同年9月27日，編號為01的運-20專機也首次赴南韓執行志願軍烈士遺骸及相關遺物運送任務。

當然在這次的票選中，排行第三的075型兩棲攻擊艦也備受矚目，甚至被視為台海主戰力的首艦於2020年8月23日完成第一次為期18天的海試。《觀察者網》曾特別指出，075入役後將大幅提高解放軍立體登陸、兩棲攻擊和多樣化任務能力，該艦可搭載超過20架直升機，同時設有塢倉，作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船，彌補解放軍水面艦艇分隊直升機運作能力不足的缺點。同時，075艦在自身防禦方面採用大陸國產紅旗-10近程防空導彈系統、「萬發炮」近程防空系統。

▼075型兩棲攻擊被視為台海主戰力。（圖／翻攝自央廣軍事）