解放軍駐港部隊「模擬反恐」　維多利亞港作戰震撼全港

▲解放軍駐香港部隊組織2020年度第四季度聯合海空巡邏 。（圖／翻攝 駐港部隊微博）

記者任以芳／綜合報導

2020年最後一天，解放軍駐香港部隊進行防務能力驗收。近日駐香港部隊組織2020年度第四季度聯合海空巡邏，陸海軍三軍部隊依託巡邏任務展開叢林搜捕、海上搜查，互相對抗等多項實戰化課目演練，多種軍武裝備在 維多利亞海港（Victoria Harbour）進行訓練，演習演畫面難得曝光。

據了解，放軍駐港部隊、香港駐隊由大陸共產黨中央軍事委員會直接領導。 解放軍駐港部隊由大陸解放軍陸軍、海軍和空軍部隊組成，隸屬中國人民解放軍南部戰區。

《觀察者網》引述港媒報導稱，本次聯合演習於於2020年12月31日展開，第一演訓科目是叢林追捕，駐香港部隊空軍直升機接到指揮所命令，迅速搭載特戰隊員機動至香港某山地訓練場。特戰隊員抵達作戰區域後，迅速展開叢林清繳和搜捕工作。

▲解放軍駐港部隊模擬「反恐」任務，在維多利亞港演訓。（圖／翻攝 駐港部隊微博）

演訓過程特地安排「恐攻」模擬劇情，海軍4艘艦艇與空軍2架直升機快速出動，在香港附近海域警戒，防止「恐怖分子」從海上乘船外逃。下午的科目演訓，駐香港部隊空軍直升機與艦艇匯合，開始沿岸進行聯合海空巡邏。演訓地點就在維多利亞港，外界解讀，這是一場展示給反中份子看的「震撼演習。」

整個演練過程中，駐香港部隊嚴格遵守香港特區政府航道、港口、航空管理等方面法律規定，並事先通報特區政府有關部門。駐香港部隊某艦艇大隊副艦長林友文介紹，「香港地區島嶼眾多，四面環海，海空情況比較複雜，要進行海區管控，就必須海空協同，隨時保持通訊。」

該報導指出，此次演練共包括山地叢林搜捕、聯合海區管控、人員物資輸送、聯合海空巡邏等7項內容，每一項任務均按照實戰化要求採取「紅藍對抗」方式，鍛鍊部隊指揮員應急處置能力和部隊快速反應能力。

綜合港媒報導，駐香港部隊艦艇近日還首次靠泊香港中區軍用碼頭。該碼頭於2020年9月底移交駐香港部隊管理使用，對駐香港部隊履行防務職責有重要意義。