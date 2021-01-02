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中印會談持續　印媒炒作「千名解放軍集結邊境」　

▲▼印度寶萊塢拍抗中神劇。（圖／翻攝 新民晚報）

▲印度寶萊塢拍「抗中神劇」現場。（圖／翻攝 新民晚報）

記者任以芳／綜合報導

中印雙方還在進行會談，企圖降溫緊張氣氛，印度媒體卻反向操作。據《印度防務新聞》近日報導稱，中國和印度在邊境西線持續對峙，解放軍甚至集結上千名士兵，部署大量的雷達、導彈。消息是否正確，截至目前，中方對此沒有任何評論。

大陸官媒《環球軍事時報》引述該報導稱，巴達烏里亞說，「中國已在兩國西線邊境部署大量兵力，以支持其陸軍部隊。解放軍有大量的雷達、地對空導彈和地對地導彈，部署非常強大。我們已經採取了所有需要採取的行動。」

▲▼印度軍人持槍立於中印邊界，雙方之間緊張局勢仍未改善。（圖／路透）

▲印度軍人持槍立於中印邊界，雙方之間緊張局勢仍未改善。（圖／路透）

報導強調，巴達烏里亞還強調，「任何嚴重的印中衝突都不利於中國站在全球前沿。如果中國人的願望是全球性的，那就不符合他們的宏偉計劃。」他稱，大陸在印度的北方邊境的行動可能有什麼目標？我們必須認識到他們真正取得的成就。

巴達烏里亞進一步闡述，全球地緣政治前沿不斷演變的不確定性和不穩定性為中國提供了展示其日益增長的實力的機會，會間接導致「大國對全球安全的貢獻不足」。

▲▼印度寶萊塢拍抗中神劇。（圖／翻攝 新民晚報）

▲印度寶萊塢拍「抗中神劇」提振愛國士氣。（圖／翻攝 新民晚報）

目前中印關係緊張，印度寶萊塢為了提振士氣，近日開拍抗中電影《加勒萬河谷》，劇情主要聚焦今年6月中印邊境士兵出現流血衝突場面。以誇張方式凸顯印度軍隊的「英勇無畏」，印軍士兵化身功夫高手，可以一打十，徒手生擒解放軍指戰員。誇張劇情一方面刺激印度民眾愛國情懷，但也煽動反中情緒。

該報導最後指出，為了緩和緊張局勢，中印雙方指揮官已經進行幾輪會談。然而，印媒炒作稱，數千名中國軍隊繼續部署在邊境，導致印度駐紮更多的軍隊，以防止之前《加勒萬河谷》衝突意外再次上演。

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