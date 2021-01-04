習近平簽署解放軍開訓動員令　指示「深化實戰實訓」確保隨時能戰

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

《央視》報導，大陸國家主席、中共中央總書記、中央軍委主席習近平4日簽署了中央軍委2021年1號命令，向全軍發布開訓動員令，指示深化實戰實訓、深化聯戰聯訓、深化科技強訓、深化依法治訓，「確保全時待戰、隨時能戰。」

命令提到，深化實戰實訓，堅持以戰領訓、以訓促戰，加強戰爭和作戰問題研究，加強實案化對抗性訓練，加強應急應戰專攻精練，加強軍事鬥爭一線練兵，推動戰訓深度耦合，實現作戰和訓練一體化，確保全時待戰、隨時能戰。

深化聯戰聯訓，堅持以聯合訓練引領軍兵種訓練、以軍兵種訓練支撐聯合訓練，突出全局性重大問題研練，突出聯合指揮訓練，突出跨領域跨軍兵種聯合專項訓練，突出軍地聯合訓練，發展我軍特色聯合訓練體系，加速提升一體化聯合作戰能力。

深化科技強訓，強化科技是核心戰鬥力思想，加強現代科技特別是軍事高技術知識學習，加強新裝備新力量新領域訓練和融入作戰體系訓練，加強模擬化、網絡化、對抗性手段建設，探索「科技+」、「網絡+」等訓練方法，大幅提高訓練科技含量。

深化依法治訓，推進訓練管理變革，強化訓練規劃計劃統籌，完善訓練法規標準，創新訓練內容方法，嚴格按綱施訓，加強和改進訓練監察，健全訓練考核評估，抓好訓練安全防控，實現嚴格訓練、科學訓練、安全訓練相統一。

全軍指戰員要堅決貫徹黨中央和中央軍委決策指示，發揚一不怕苦、二不怕死戰鬥精神，端正訓練作風，磨礪戰鬥意志，錘煉過硬本領，堅決完成黨和人民賦予的新時代使命任務，以優異成績迎接中國共產黨成立100週年。