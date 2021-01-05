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國民黨反萊豬公投連署拚50萬份　黨團立委責任額1000份起跳

▲▼國民黨團「反萊豬公投連署即日起跑 全台總動員」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「反萊豬公投連署即日起跑 全台總動員」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

「反萊豬公投」第一階段審查通過，國民黨團5日召開記者會，公投領銜人、總召林為洲宣布第二階段連署正式啟動，目標3月21日前募集50萬份連署書，若審查通過，將在8月28日舉行投票。

反萊豬公投主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

林為洲表示，第二階段要募集28萬份連署書，為避免有些連署因填寫錯誤、不實而被踢除，國民黨目標衝到50萬份連署，須在3月21日以前完成，送交中選會審查，若審查通過，將於8月28日舉行投票。

▲▼反萊豬公投第二階段連署書。（圖／國民黨團提供）

▲反萊豬公投第二階段連署書。（圖／國民黨團提供）

林為洲進一步說明，各縣市議會黨團會劃定158區，設置友善連署點，民眾可在網路下載連署書，寫好後能就近送到友善連署點。此外，黨團每位立委最少要蒐集1000份連署書，本週末起會下鄉宣傳，民眾也可在直接在現場進行連署，而適逢1月16日將舉行桃園市議員王浩宇罷免投票，國民黨本週六將鎖定桃園中壢的大型菜市場進行宣導，同時宣傳罷免王浩宇投票。

不過，民眾擔憂即使8月公投通過，但可能已吃下半年的萊豬，立委賴士葆則建議各地方政府，比照台中市長盧秀燕推出的「牛豬產品無瘦肉精金標章」，店家提出各項檢驗證明後，經市府審核通過才會發給，有效期限一年，呼籲各地方政府一起響應，以「地方比中央更嚴格」的標準，讓民眾在公投前也能吃得安心。

國民黨團也特別設計「公投連署八大口訣」，包括：個個欄位都要填、書寫工整不塗改、本人填寫不代填、縣市鄉鎮不先印、戶籍里鄰要完整、六都不填台灣省、生日填寫用民國、身分證照填最好。

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