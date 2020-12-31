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萊豬開放前夕　台南市政府宣示落實產地標示捍衛畜肉安全！

▲台南市長黃偉哲31日上午於東東宴會式場與業者代表、市府相關局處同仁及稽查人員一同宣示「落實產地標示，捍衛畜肉安全」，並現場稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲31日上午於東東宴會式場與業者代表、市府相關局處同仁及稽查人員一同宣示「落實產地標示，捍衛畜肉安全」，並現場稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲31日上午於東東宴會式場與業者代表、市府相關局處同仁及稽查人員一同宣示「落實產地標示，捍衛畜肉安全」，並現場稽查，以維護市民食品安全。

▲台南市長黃偉哲31日上午於東東宴會式場與業者代表、市府相關局處同仁及稽查人員一同宣示「落實產地標示，捍衛畜肉安全」，並現場稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021年1月1日起全台所有豬肉及豬可食部位的食品，不論生鮮豬肉、加工豬肉製品，都要清楚標示豬原料原產地，為因應此新法規上路，台南市政府已於政策發布後，積極輔導業者，包括工廠、市場、校園食材供應商、進口商、賣場等各式食品業者，落實豬肉原產地標示，以維護市民食品安全。

▲台南市長黃偉哲31日上午於東東宴會式場與業者代表、市府相關局處同仁及稽查人員一同宣示「落實產地標示，捍衛畜肉安全」，並現場稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，從農場到餐桌，確保食品供應每一環節都符合衛生標準。台南是許多食品業者的重要聚落，食品安全一直是市府重視的議題，由於含萊克多巴胺豬肉開放在即，配合中央政策，要求相關單位要做好準備，做好稽查、國產和進口肉品標示分流工作，資訊清楚透明，並要求業者落實源頭管理、如實標示。

▲台南市長黃偉哲31日上午於東東宴會式場與業者代表、市府相關局處同仁及稽查人員一同宣示「落實產地標示，捍衛畜肉安全」，並現場稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局提醒業者，2021年新規定正式施行後，未依規定標示者，依食安法47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，按同法第45條規定處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。若檢驗殘留動物用藥含量超過安全容許量，將依同法第44條第1項規定，處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打服務專線：0800-285000，將有專人為您服務。

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