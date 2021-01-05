　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒吧闆娘遭割喉斷魂！門口消防栓夜半傳哭聲　「抓交替」5人上吊

記者陳豐德／綜合報導

台南赤崁樓旁的一家酒吧，2003年12月22日凌晨貌美的楊姓老闆娘打烊完後，遭人亂刀砍死在店門外，案隔多年至今懸而未破；Podcast節目《我在案發現場》來當時採訪的記者，談到案發地點旁的消防栓夜半經常傳出女子哭聲，甚至附近接連發生5件上吊「抓交替」事件，讓居民相當擔心是冤死的老闆娘魂魄仍在。

▲點擊收聽《我在案發現場》EP12 赤崁樓懸案。

 31歲楊姓老闆娘在當時已經結婚，外貌姣好的她在開設酒吧2個月後，吸引許多男客人到店裡想與她親近，並透過各種方式表示愛意。不料就在案發當日凌晨，老闆娘與胞姊打烊下班後，胞姊走在前頭，聽聞妹妹驚訝地喊了一聲「你怎麼可以這樣」，當時胞姊不以為意，等不到妹妹上車回店家查看時，妹妹已經身中5刀倒臥血泊中慘死，胞姊只能抱著妹妹的屍體痛哭。

由於不久後正巧爆發319槍擊案，轄區警力抓襟見肘，儘管楊女生前與丈夫有爆發爭吵，丈夫事發後又以工作為由遠赴大陸，一度不配合調查偵辦，到案後也沒有具體事證能定罪；加上店家監視器事前被動過手腳，其餘監視器只拍到疑似嫌犯模糊的機車騎士影像，兇手至今仍逍遙法外，似乎亡魂心有不甘，靈異傳聞也在小鎮中傳了開來。

「凌晨接近案發時間，靠近酒吧的那一個消防栓就會聽到哭聲，就好像貓在哭一樣，還不只一個人聽到！」專門採訪靈異新聞的記者賴正鎧在Podcast節目《我在案發現場》中提到，該里里長接到10幾個里民投訴，所陳述的內容都差不多，甚至還有人見到疑似幽魂就靠在消防栓旁，而且怪事還不只這樁……

【完整故事點下面連結就能收聽】
►用Apple Podcast聽
►安卓可聽SoundOn
►Spotify用戶點這
►KKBOX用戶點這
►Google我們也有上架

【Instagram開張！聽眾追起來，最新現場都在這】
我在案發現場

▼台南赤崁街酒吧老闆娘遭割喉斷魂，一旁的消防栓夜半經常傳出女子哭聲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼台南赤崁街酒吧老闆娘遭割喉斷魂，一旁的消防栓夜半經常傳出女子哭聲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼老里長講述消防栓發生的靈異怪事。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼台南赤崁街酒吧老闆娘遭割喉斷魂，一旁的消防栓夜半經常傳出女子哭聲。（圖／記者陳豐德翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／彰化食品工廠貨梯突啟動　員工頭遭截一半慘死
富王鴨肉店遭出征大門深鎖　鄰居爆：小老闆不想開了
快訊／台灣也禁入！日本政府將暫停「商務簽證」全面鎖國
富王鴨肉改推Uber Eats　臉書秀4.8星好評：你今天鴨
康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」等想開：他連長輩都不理
24hrs狂發19篇文！　「新富王鴨肉」粉專怒槓外界：不爽就

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市男14樓墜下倒臥人行道「搶救不治」　包包留紙條：不要救我

快訊／彰化食品工廠工安意外！貨梯突啟動　員工「頭遭截一半」慘死

高雄119救護病患...抵達突見火燒屋　撲滅發現陽台「男性焦屍」

酒吧闆娘遭割喉斷魂！門口消防栓夜半傳哭聲　「抓交替」5人上吊

鴨肉之亂！富王一天冒出「3臉書粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

宜蘭噶瑪蘭大橋自小客與槽車相撞！轎車駕駛四肢嚴重變形慘死

Gogoro遭福特違規左轉重擊落「前盔甲粉碎」　女騎士噴飛昏迷

妻遭襲胸哭回家！他爆氣衝診所對質　「吳醫師」坦白到讓人害怕

小號演奏家猥褻女學生又撿屍　女友人遭性侵「到死仍不原諒」

高雄醫美貴婦乾兒子「男模」身份曝！捧她腳放腿上綁鞋帶博信任

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

北市男14樓墜下倒臥人行道「搶救不治」　包包留紙條：不要救我

快訊／彰化食品工廠工安意外！貨梯突啟動　員工「頭遭截一半」慘死

高雄119救護病患...抵達突見火燒屋　撲滅發現陽台「男性焦屍」

酒吧闆娘遭割喉斷魂！門口消防栓夜半傳哭聲　「抓交替」5人上吊

鴨肉之亂！富王一天冒出「3臉書粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

宜蘭噶瑪蘭大橋自小客與槽車相撞！轎車駕駛四肢嚴重變形慘死

Gogoro遭福特違規左轉重擊落「前盔甲粉碎」　女騎士噴飛昏迷

妻遭襲胸哭回家！他爆氣衝診所對質　「吳醫師」坦白到讓人害怕

小號演奏家猥褻女學生又撿屍　女友人遭性侵「到死仍不原諒」

高雄醫美貴婦乾兒子「男模」身份曝！捧她腳放腿上綁鞋帶博信任

萬海新船下水首航強攻亞洲線　長期獲利成長性佳「法人按讚！」

北市男14樓墜下倒臥人行道「搶救不治」　包包留紙條：不要救我

快訊／彰化食品工廠工安意外！貨梯突啟動　員工「頭遭截一半」慘死

麻警鷹眼所長運用優勢警力　緝獲「七條通」壯犯

高雄119救護病患...抵達突見火燒屋　撲滅發現陽台「男性焦屍」

揮別2020！自信代表色穿上身　摩曼頓陪你開運迎新年

酒吧闆娘遭割喉斷魂！門口消防栓夜半傳哭聲　「抓交替」5人上吊

寶寶不喝奶！新手爸媽焦急狂問…醫授5原則：生命會自己找到出路

蘇貞昌：豬肉萊劑標準值以下一樣追追追貼標示

屏東縣醫療從業人員職業工會成立　醫療人員權益有保障

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

社會熱門新聞

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

影／南投男討抱遭拒持刀砍殺女...驚悚畫面曝

台中鴨肉店慘了！「外推餐檯」被檢舉路霸

即／PO文嗆跨年血染全台嫌交保　家屬趕不及續押

謝和弦聯手莉婭告前妻　結果出爐

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

即／監視器曝光　熊貓外送員掏BB槍遭砍

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

新北熊貓外送員遭砍　20歲男行兇原因曝光

五股豪宅密醫直擊！她看診遭襲胸　小孩：媽媽在幹嘛？

綠水鬼飆到77萬！正妹拿假貨換現金　全台當舖發追緝令

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

即／彰化食品工廠貨梯突啟動　員工斷頭慘死

醫美貴婦乾兒「男模」身份曝：大陸賺很多

更多熱門

相關新聞

台南仁德空地雜草火警警速逮縱火犯嫌送辦

台南仁德空地雜草火警警速逮縱火犯嫌送辦

台南仁德區田厝三街70巷西安宮後方空地，1月3日傍晚發生野草火警，幸好消防人員及時搶救，將火勢撲滅而未釀災，台南市警歸仁分局經深入調查循線查獲涉嫌縱火的56歲吳姓男子，依公共危險罪嫌函送法辦。

護國神山庇蔭不足　2020台南房市交易量微縮0.6%

護國神山庇蔭不足　2020台南房市交易量微縮0.6%

台南市議會未完成預算三讀

台南市議會未完成預算三讀

台南市立圖書總館搬遷剪綵長中獲邀支援

台南市立圖書總館搬遷剪綵長中獲邀支援

台南女食客道歉了！「筷子夾肉餵狗」店家衰被波及

台南女食客道歉了！「筷子夾肉餵狗」店家衰被波及

關鍵字：

酒吧台南赤崁樓消防栓老闆娘抓交替上吊我在案發現場賴正鎧錯別字靈異

讀者迴響

熱門新聞

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

台中富王態度急轉彎　店家出面了

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

台南世界蛇王黃國男過世　教育農場熄燈

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

影／南投男討抱遭拒持刀砍殺女...驚悚畫面曝

專家傳授「三明治蓋被法」超暖

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面