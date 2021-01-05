酒吧闆娘遭割喉斷魂！門口消防栓夜半傳哭聲　「抓交替」5人上吊

記者陳豐德／綜合報導

台南赤崁樓旁的一家酒吧，2003年12月22日凌晨貌美的楊姓老闆娘打烊完後，遭人亂刀砍死在店門外，案隔多年至今懸而未破；Podcast節目《我在案發現場》請來當時採訪的記者，談到案發地點旁的消防栓夜半經常傳出女子哭聲，甚至附近接連發生5件上吊「抓交替」事件，讓居民相當擔心是冤死的老闆娘魂魄仍在。

▲點擊收聽《我在案發現場》EP12 赤崁樓懸案。

31歲楊姓老闆娘在當時已經結婚，外貌姣好的她在開設酒吧2個月後，吸引許多男客人到店裡想與她親近，並透過各種方式表示愛意。不料就在案發當日凌晨，老闆娘與胞姊打烊下班後，胞姊走在前頭，聽聞妹妹驚訝地喊了一聲「你怎麼可以這樣」，當時胞姊不以為意，等不到妹妹上車回店家查看時，妹妹已經身中5刀倒臥血泊中慘死，胞姊只能抱著妹妹的屍體痛哭。

由於不久後正巧爆發319槍擊案，轄區警力抓襟見肘，儘管楊女生前與丈夫有爆發爭吵，丈夫事發後又以工作為由遠赴大陸，一度不配合調查偵辦，到案後也沒有具體事證能定罪；加上店家監視器事前被動過手腳，其餘監視器只拍到疑似嫌犯模糊的機車騎士影像，兇手至今仍逍遙法外，似乎亡魂心有不甘，靈異傳聞也在小鎮中傳了開來。

「凌晨接近案發時間，靠近酒吧的那一個消防栓就會聽到哭聲，就好像貓在哭一樣，還不只一個人聽到！」專門採訪靈異新聞的記者賴正鎧在Podcast節目《我在案發現場》中提到，該里里長接到10幾個里民投訴，所陳述的內容都差不多，甚至還有人見到疑似幽魂就靠在消防栓旁，而且怪事還不只這樁……



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►我在案發現場

▼台南赤崁街酒吧老闆娘遭割喉斷魂，一旁的消防栓夜半經常傳出女子哭聲。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼老里長講述消防栓發生的靈異怪事。（圖／記者陳豐德翻攝）



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