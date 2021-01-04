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台南市議會加開臨時會仍未完成預算三讀　台南議觀盟：相當遺憾

▲台南市議會年末為預算審議加開臨時會，仍未完成今年度預算之三讀，台南議會觀察聯盟表示相當遺憾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會年末為預算審議加開臨時會，仍未完成今年度預算之三讀，台南議會觀察聯盟表示相當遺憾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會年末為預算審議加開臨時會，仍未完成今年度預算之三讀，台南議會觀察聯盟表示相當遺憾，盼下年度預算審議會期能如期完成審議工作，勿讓延宕來年審理預算成為常態。

議會觀察聯盟目前正在進行上會期最後的評鑑彙整及質性問卷回收作業，完成後預計１月公布結果，同時間聯盟也跨出台南，與各縣市年輕學子及在地青年結盟，成立「台灣議會觀察聯盟」全國組織，今年度將以台南模式，陸續開啟全國各縣市議會監督工作。有關2019年預算會期內未能完成預算審議工作，加開臨時會仍未完成，延宕至今年初再次召開第二次臨時會進行二、三讀，預算審議乃議員重要的法定工作之一，聯盟觀察到會期間議員透過技術性地清點人數造成數次人數不足流會，臨時會再次上演。

對於政黨間的議題攻防、相互角力，聯盟沒有任何評論，但這凸顯了兩個重要的議題：一是長期以來有部分議員是簽到亮燈，但人卻長期不在場，也就是簽到未出席；第二是延續上一個問題，既然人不在場，就很容易造成技術性地杯葛清點人數後流會，之後再加開臨時會，這樣的慣性，相對的是增加出席費用支出，結果是全民買單，實在令人無法苟同。對於議會無法於會期內完成法定任務，加開臨時會又未完成三讀，聯盟表達遺憾。

然並非所有議員如此，聯盟對堅守崗位努力審議預算的部分議員表達正面的肯定，但人數不足流會，表達出仍有半數議員對於審議預算興趣缺缺。即使拖過年度，市府仍可動支預算，但聯盟以爲這是一個民主法治國家不應該形成的常態，希望來年不要再出現此現象。

對此公民智庫執行長黃建龍表示：若議會覺得行政部門資料有遺缺，應該於審議期間加速與府方溝通，但遺憾的是，從過程中觀察，不少議員恐怕連預算書都沒有翻過幾頁，跟著前面發言的議員發言，只是為發言而發言，更多的是連出席都沒有，這恐怕不是市民理想中的民意監督機構。

台灣議會觀察聯盟發起人陳佑維表示：議會部門監督行政沒問題，刪減不必要的預算為市民節省公帑也理所當然，但因為背後「看不到」的原因而杯葛預算，讓整體市政停滯延宕，空轉浪費時間人力成本，不為市民所樂見。

最後成大學代會議長高慕軒指出，對於市議會沒有在時間內完成預算的審議，如果因此讓部分市政府部門無法順利執行業務，身為台南市民實在感到十分失望，希望這不要成為審議預算的常態。

零負評、用過回不去
 

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