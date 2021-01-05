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台南仁德空地雜草火警延燒　歸仁警速逮縱火犯嫌送辦

▲台南仁德區田厝三街70巷西安宮後方空地發生野草火警，歸仁分局循線查獲涉嫌縱火的吳姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南仁德區田厝三街70巷西安宮後方空地發生野草火警，歸仁分局循線查獲涉嫌縱火的吳姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南仁德區田厝三街70巷西安宮後方空地，1月3日傍晚發生野草火警，幸好消防人員及時搶救，將火勢撲滅而未釀災，台南市警歸仁分局經深入調查循線查獲涉嫌縱火的56歲吳姓男子，依公共危險罪嫌函送法辦。

▲台南仁德區田厝三街70巷西安宮後方空地發生野草火警，歸仁分局循線查獲涉嫌縱火的吳姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南仁德區田厝三街70巷西安宮後方空地，1月3日下午5時許發生火警，台南市消防局接獲110通報，有人燃燒垃圾因風勢過大，不慎助長火勢引發大火，延燒空地枯草，幸好消防人員全力搶救，火勢於下午5時20分許撲滅，幸未造成人員及財物損失。

▲台南仁德區田厝三街70巷西安宮後方空地發生野草火警，歸仁分局循線查獲涉嫌縱火的吳姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案發生後歸仁警分局長洪頂力，立即指示文賢所及偵查隊成立專案小組，針對本案在場人士及現場相關跡證展開調查，經相關調查發現在場56歲吳姓民眾涉嫌重大，偵訊後將吳男依公共危險（失火罪）罪嫌函請台南地檢署偵辦。

▲台南仁德區田厝三街70巷西安宮後方空地發生野草火警，歸仁分局循線查獲涉嫌縱火的吳姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局長洪頂力表示，星星之火，足以燎原，在空地焚燒垃圾、廢紙，野外焚燒乾草、枯葉或郊遊烤肉，均可能造成嚴重災變，應謹慎處理，勿因一時個人之便，造成無可挽回之遺憾。

據了解，台南市近來每天都發生數起空地野草火警，令119消防人員四處搶救，怕延燒損及民宅造成意外傷亡，亦令消防人員疲於奔命，經查多是人為縱火，惟涉案人縱火後均迅速逃離，屢屢找不到涉案人，如今警方能查獲縱火犯嫌，也是對任意縱火焚燒之人當頭棒喝。

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