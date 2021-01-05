雷皓明／山友不幸罹難團員有責嗎

▲登山團的山友間對於彼此都具有保證人地位，也就是說，團員間有主動防止其他人登山危險結果發生的義務。（圖／CFP）

登山是台灣流行的運動，但不幸的是，常見山友在山中遇難的新聞，像前一陣子的畢羊單攻團，其中就有一名山友成員因過程落後而不幸罹難。在法律上，登山團的同行成員是否也有相關責任呢？

山友的死亡已是事實，要討論同行的山友有沒有過失致死的責任，首先要先確定同行山友是否有防止結果發生的義務。如果有此義務，那要採取什麼樣的救助方法，才算是已經盡了義務而沒有過失？

登山團間相互有保證人地位

上面所說的防止結果發生的保護義務，在法律上來說就叫做「保證人地位」。如果有這樣的保證人地位，而沒有去做防止結果發生的行為，就要對結果負責。

而法院大多認定一起登山的山友成員間，對於彼此都有這種保證人地位，也就是說，登山團成員間有主動防止其他人登山危險結果發生的義務。而這次畢羊單攻團的成員間對於這個落單的死者，原則上也是有這種保證人地位的。

既然登山團成員間因保證人地位而互相有保護義務，要怎麼做才算是盡了保護義務呢？其實這要綜合個案的情形判斷，山況、各山友的狀態、互相熟悉的程度，以及有沒有期待可能性等等，都是考量的因素。

這次的畢羊單攻團，死者是因先出山的山友報請搜救才被發現，如此山友的報請搜救行為是否已經盡防止義務了呢？就事實看來，入山後，因為進度不同，登山團拆作前四後三的兩小組進行，死者是在後三那組中的一員。過程中，前四的成員對於後三成員狀況應該是不能即時知悉而救助的，而前四的成員出山後不久便報請搜救，應該已經是當下唯一能做的事，所以已經盡了保護義務了。

而後三的兩名成員稱，死者跟他們一起行動時擅自脫隊，無法攔阻，加上當時山勢險峻，已自顧不暇，無法再關切死者的狀況，可知對於這兩名成員的救助行為也是不可期待的，所以即使沒有救助行為，也不該認為違反防止義務而有責任。所以6名同行團員原則上都沒有過失致死責任。

登山本來就是高危險運動，最好有一定登山經驗再參加，而相關保護措施也要準備好，以免憾事發生。登山團間雖然並不一定會對彼此的山難結果負責，但互相叮嚀、等待與協助仍是不可或缺的，這樣才能安全地享受登山樂趣。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。