北大武山「新手登山潮」2天3意外！檜谷山莊主「10點救命聖經」必看

▲屏東縣北大武山進入雪季，登山人潮爆發。（圖／網友劉菊凌授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

由於不能出國，許多民眾將休閒轉往大自然，登山變成了眾多網美、網紅的打卡項目，但也因經驗少，導致意外頻傳，光是冬季百岳聖地屏東縣北大武山2天內就傳出3起意外。「檜谷山莊」莊主吳德發看得非常擔心，語重心長地PO出10點建議給新手，讓網友看完直呼根本「救命聖經」。

單以雪霸國家公園舉例，8大登山路線申請入園的登山客比2019年多了3萬人，創下新高紀錄，通過申請的人數來到9萬1644人，但今年山難事件共有34件，其中受傷15件、迷途7件、高山症5件、因病3件、墜落2件、體力透支和受困各1件，也造成2人死亡，1人失蹤至今未尋獲。

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北大武山住宿點「檜谷山莊」莊主吳德發在臉書粉專「屏東林區管理處北大武山資訊站」發文表示，18日有兩人請求支援，1人受傷由他和團隊輪流背下山，另人透過電話指引離開：19日1人面無血色被勸退。面對接連兩天的求救，讓他非常憂心。

▲北大武山2天發生3起意外。（圖／「檜谷山莊」莊主吳德發授權提供）



「開放山林有錯嗎?」吳德發表示，面對爆炸性的山域事件，心中累積一些能量想要跟山友分享，不能因為可能溺水就禁止玩水，但玩水前要先會水才能下水，相對的爬山也是，「開放山林你也必須要先懂山才上山 ，不是跟風當登山遊客。」

吳德發提出10點基礎，分別從體能、裝備、行程規劃、行前做功課、氣候條件、登山技巧與常識、慎選隊友、登山倫理、心理素質以及無痕山林介紹，希望可以藉此讓登山新手更懂，減少遇難的情況。

網友看完紛紛留言，「感謝您用心叮嚀！借分享」、「真的餒，沒有知識也要有常識~~辛苦囉」、「寫的非常無誤，永遠不要輕忽，謝謝您的叮嚀」、「我也覺得體力要擺第一，沒體力走不動，裝備帶再齊技巧再好也罔然」、「感謝語重心長的分享，已收」。

▲屏東縣北大武山住宿點「檜谷山莊」。（圖／網友劉菊凌授權提供）



吳德發10點提醒全文如下：



1.體能：我總是喜歡把體能擺在第一位，不管任何山域，體能絕對是保護自己安全的第一道防線，太過於勉力而為，危險就如影隨形，體力放盡，會導致錯誤判斷，肢體不協調，這危險最容易發生在下坡。但體能也是最容易掌控的一個環節，因為體能不足而發生山難事件，是最不應該，偏偏最近的案例大都如此。

2.裝備：重裝到山莊過夜，在雨季注意三層防水。輕裝單日登頂者請注意：

a雨衣，高山雨衣不離身，可防雨可保暖。

b保暖衣，要進入寒冬季節，稜線風寒效應，體感溫度會在0度以下，要考慮大休息時候的保暖，羽絨外套可以在迫降的時候保你一命。

c頭燈，亮度要夠，不要帶著螢火蟲上山；獨攀者要兩顆以上頭燈加備用電池。

d食物。

e水。

f防止抽筋的電解質飲料或鹽巴。

g充飽電的手機跟備用電池，可拍照、可求援、可曬恩愛。

h兩年以上沒穿的鞋不上高山，環保鞋鞋底會離你而去，全新未穿的新鞋也要磨合過。

3.行程規劃：初學者建議安排3天2夜，2天1夜，第2天體能付出跟當日往返所差無幾；重裝停車場到山莊5到7小時，輕莊檜谷到三角點來回8到12小時。

單日三角點來回者，停車場出發，3個半小時未到3.8k，代表體能待加強，4個小時未到，拜託您，不要選擇單登，人生還有更美好的事物等著您。

初次造訪北大武山，除非有老手帶，否則忌諱獨攀單登北大武。

4.行前做功課：現在網路發達，行前請爬個文做個功課，不要站在4.0k有指標的地方，猶豫思考著要走左邊還是右邊，或者問我可不可以順便檢一下南大武山，更有單登者過舊登山口，左轉舊筏灣1小時後折返，鎩羽而歸。

稜線有幾個假山頭，到三角點五上五下，需要保留回程的體力，因為回程還有好幾個爬坡，這些都是出發前就要知道的。

5.氣候條件：中央氣象局有一定的準確度，但要注意有半天到1天的時間差，停車場到山莊，下雨可以勉強上來，山莊以上到三角點，遇到雨請撤退，不要勉強登頂，失溫是1到3個小時的事情而已，就怕你撐不到救難人員到來。

▲登山新手需做好準備，否則容易遇到危險。（圖／「檜谷山莊」莊主吳德發授權提供）



6.登山技巧與常識：請靠山壁側行走，有繩索的地方代表有危險跟難度，輕拉繩索靠山壁行走，下坡尤其要注意。各垂直爬梯及大陡坡請背面下，三點不動一點動。危險地形重心放低，（這個時候就知道你股四頭肌有沒有練好)，真的不行就增加接觸面積，屁股著地，總是安全第一，就不要考慮乾淨跟美麗。還有登山杖用法，個人是不主張使用登山杖，但使用登山杖者自有一套理論，不想在此論戰，若您使用登山杖請學習正確使用登山杖；我看到的是許多不會使用而變成累贅。

再來就是斜面石頭跟樹根，只要在潮濕狀態，都是非常非常的危險，踏過千萬步之後還是不免滑倒。

摸早黑不摸晚黑，更不要摸兩黑，這跟體能狀況，行程規劃息息相關。

7.慎選隊友：不管是商業團或自組團，都必須要患難與共，同進同退，等人不找人，所以盡量找體能相差不要太懸殊的隊友，平常有互動的為佳，網路自組就必須做好獨攀的心理準備，我不丟包別人但必須做好被丟包的準備。

8.登山倫理：下坡讓上坡，輕裝讓重裝；後面有腳步聲請靠邊，音樂不要分享，談話不要喧譁，盡量注意足下不聊天。

9.心理素質：永遠相信要謙卑入山，縱有一身武藝稍一閃失，來不及發揮就去山神麾下當隨扈。

10.無痕山林：垃圾不落地，抽煙不聞煙味，講話不喧譁，山林歸山林，不帶走屬於山林的一切，自己歸自己，不留下屬於自己的一切。

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