　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中6人登山隊攀白姑大山　1男LINE同伴「石瀑區迷路」搜救中

▲▼白姑大山失蹤。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳姓男子攀登白姑大山與隊伍失聯，救難人員投入搜救，目前仍未尋獲。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

一支來自台中的6人登山隊伍，26日凌晨1時許攀登白姑大山，預計同日深夜下山，但下午3時許其中一名男姓隊員向同伴發送「在石瀑區迷路」訊息後便音訊全無，也未依約定時間下山，同伴擔心其安危，27日凌晨近3時向南投縣消防局報案，消防局立即派員搜救，另外，今日上午有另一支13人登山隊伍也行經石瀑區，消防局也委請他們於石瀑區協尋，目前仍未尋獲。

白姑大山位於台中市和平區與南投縣仁愛鄉的交界，海拔3341公尺，是百岳之一，這支6人登山隊昨日凌晨1時許入山，預計在同日的晚間10時出登山口，未料其中一名陳姓隊員（50歲）於下午3時許，向同伴以LINE傳送「在石瀑區迷路」的訊息後，就再也沒有消息，也連絡不到他。

▲▼白姑大山失蹤。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲搜救人員入山搜尋。

陳男隊友於登山口等到最後一名隊員下山後，仍不見陳男蹤影相當著急，由於陳男只帶有輕裝備，山上凌晨氣溫低，其餘隊員擔心陳男安危，27日凌晨2時58分向南投縣消防局求援。

南投縣消防局表示，獲報後即調派出動消防人員8人、林務局東勢林管處3人、空勤總隊直升機空勤1架次前往搜救，惟從紅香部落入山至石瀑區須近1日的時間，經調閱資料，發現有另一支13人登山隊伍27日上午剛好走到石瀑區，消防局委請該隊伍在石瀑區協尋，至目前為止尚未尋獲陳男。

完全起泡，細膩綿密

【更多新聞】

紫南宮牛年錢母亮相！因應防疫取消31日排隊領取　改元旦發放

台中菇寮暗夜陷恐怖火海！門口柴油全燒光　消防急派化學車支援

騎士闖國道淪屍塊…警靠「1張信用卡」追出身分！3駕駛接受調查中

ET快訊
陳建州深夜連續道歉4次！ 認問題非常多：絕對會扛責任
LIVE／防變種病毒日本鎖國、英120人傍晚返台　指揮中心最
英女大生擁「32HH巨乳」！露深溝求募款　前男友父驚曝1句話
春水堂驚見員工「把湯鍋變泡腳桶」照片曝光噁爆　業者回應了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿被水泥車按喇叭　醉男嗆司機「叭三小」…2人互毆進警局

小車國道急煞挑釁遊覽車　運將PO網譙：罔顧40人命...引網友論戰

台南三寶神之鬼切！外線橫越3車道　下秒挨撞噴飛數m…網一看怒了

生日與20歲男友奔摩鐵開房！少女「1件事」洩戀情　媽聽完氣炸

快訊／國一南下鼎金系統2小時爆2車禍　5人送醫觀察

台中6人登山隊攀白姑大山　1男LINE同伴「石瀑區迷路」搜救中

不准在這裡違停！　台南婦肉身擋車不讓離去　曾挨告強制罪沒在怕

新婚妻與男同事摩鐵激戰+北投泡溫泉　綠帽夫氣到全身痙攣送醫

超時駕駛「國道翻覆釀3死」！阿羅哈遭罰9萬+吊照3月　上訴被駁回

快訊／花蓮景點「石梯坪」女子落海！採海菜失足　命危送醫搶救中

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

17年來最冷跨年夜！台北氣溫打破2004年低溫紀錄

不滿被水泥車按喇叭　醉男嗆司機「叭三小」…2人互毆進警局

小車國道急煞挑釁遊覽車　運將PO網譙：罔顧40人命...引網友論戰

台南三寶神之鬼切！外線橫越3車道　下秒挨撞噴飛數m…網一看怒了

生日與20歲男友奔摩鐵開房！少女「1件事」洩戀情　媽聽完氣炸

快訊／國一南下鼎金系統2小時爆2車禍　5人送醫觀察

台中6人登山隊攀白姑大山　1男LINE同伴「石瀑區迷路」搜救中

不准在這裡違停！　台南婦肉身擋車不讓離去　曾挨告強制罪沒在怕

新婚妻與男同事摩鐵激戰+北投泡溫泉　綠帽夫氣到全身痙攣送醫

超時駕駛「國道翻覆釀3死」！阿羅哈遭罰9萬+吊照3月　上訴被駁回

快訊／花蓮景點「石梯坪」女子落海！採海菜失足　命危送醫搶救中

減緩境外及境內污染　台南連續4天啟動空污應變作業

兄弟第4號洋投確定？外媒爆：與養樂多洋投接近簽約

螞蟻集團約談結束　陸央行：存在違規監管套利行為

阿翔錄影出包！踩掉胡瓜運動褲「內褲外露」羞爆：我還要不要活

周湯豪術後急工作「連操24小時」　驚爆「鼻血倒流＋眼充血」

申請租金補貼被漲租！老租客曝超實用「經驗寶典」對付房東鑽漏洞

快訊／說法沒套好？RAVI承認與太妍戀愛中...打臉SM娛樂

麥擱來啊！難得沒下雨宜蘭清水地熱遊客爆量　車輛總量管制

不花大錢也能很快樂　3個讓心情更愉悅的生活練習

中國信託「如常．謝謝你」品牌形象影片　還原驚心動魄91天

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

社會熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

即／台大女宿起火　女學生倉皇逃出1樓

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

騎士闖國道淪屍塊…警靠信用卡追出身分

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

貧父賣推車籌女兒醫藥費被罵爆　真相大逆轉

女教練「柔情1hr」　健身會員大解放

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

大叔獵豔不手軟　健身女教練收入秒看懂

混血辣模仙人跳富商！設局主謀判賠844萬

人夫外遇！小三甜喊：可以吸小支嗎　正宮心碎

即／花蓮石梯坪女子落海　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

失蹤老翁跌圳溝受困警救援

失蹤老翁跌圳溝受困警救援

家住台南市善化區79歲楊姓男子，12月20日上午9時許騎乘紅色淑女腳踏車外出後失聯，家屬報警協尋，善化分局以之前佳里林姓長者被發現陳屍水溝為鑑，動員警力與民眾協尋，結果在大圳溝內發現楊翁，因他掉進2米深溝內年邁無力自行脫困，警民合力將楊翁救起，楊翁家屬頻向救援員警表達感激。

趙斗淳驚傳失蹤！警方無奈：隱私不便透露

趙斗淳驚傳失蹤！警方無奈：隱私不便透露

中橫奇蹟男家屬今送獵人50萬獎金

中橫奇蹟男家屬今送獵人50萬獎金

邱男「來來去去」搜救擦身過　研判有吃乾糧

邱男「來來去去」搜救擦身過　研判有吃乾糧

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

關鍵字：

白姑大山失蹤失聯

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

快訊／少時太妍與VIXX RAVI被爆熱戀中

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

女歌手飲料店打工「沒人認出」！

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面