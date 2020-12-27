台中6人登山隊攀白姑大山　1男LINE同伴「石瀑區迷路」搜救中

▲陳姓男子攀登白姑大山與隊伍失聯，救難人員投入搜救，目前仍未尋獲。（圖／記者白珈陽翻攝）
記者白珈陽／南投報導
一支來自台中的6人登山隊伍，26日凌晨1時許攀登白姑大山，預計同日深夜下山，但下午3時許其中一名男姓隊員向同伴發送「在石瀑區迷路」訊息後便音訊全無，也未依約定時間下山，同伴擔心其安危，27日凌晨近3時向南投縣消防局報案，消防局立即派員搜救，另外，今日上午有另一支13人登山隊伍也行經石瀑區，消防局也委請他們於石瀑區協尋，目前仍未尋獲。
白姑大山位於台中市和平區與南投縣仁愛鄉的交界，海拔3341公尺，是百岳之一，這支6人登山隊昨日凌晨1時許入山，預計在同日的晚間10時出登山口，未料其中一名陳姓隊員（50歲）於下午3時許，向同伴以LINE傳送「在石瀑區迷路」的訊息後，就再也沒有消息，也連絡不到他。
▲搜救人員入山搜尋。
陳男隊友於登山口等到最後一名隊員下山後，仍不見陳男蹤影相當著急，由於陳男只帶有輕裝備，山上凌晨氣溫低，其餘隊員擔心陳男安危，27日凌晨2時58分向南投縣消防局求援。
南投縣消防局表示，獲報後即調派出動消防人員8人、林務局東勢林管處3人、空勤總隊直升機空勤1架次前往搜救，惟從紅香部落入山至石瀑區須近1日的時間，經調閱資料，發現有另一支13人登山隊伍27日上午剛好走到石瀑區，消防局委請該隊伍在石瀑區協尋，至目前為止尚未尋獲陳男。
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