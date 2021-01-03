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社會 社會焦點 保障人權

台中男單攻白姑大山失聯7天！沿溪旁留「SOS＋名字」求救石塊

記者李忠憲、陳羿妏／南投報導

台中市一名50歲陳姓男子去年12月26日跟著登山隊，赴南投縣仁愛鄉單攻白姑大山，不料，原定當晚下山，他卻突然失聯。消防局獲報後立刻展開搜索，但事發至今已搜救7天，還沒找到人，但根據最新消息指出，該山域登仙溪沿線出現「SOS石塊」的求救標誌，且因右上方留有男子姓名一字「充」，因此搜救人員不放棄，將持續沿著溪谷找人。

▲男子於白姑大山失蹤第七天，搜救隊於溪旁發現「SOS石塊」的求救標誌。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子於白姑大山失蹤第七天，搜救隊於溪旁發現男子留下「SOS石塊」的求救標誌。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

▲▼白姑大山失蹤。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳男攻頂白姑大山。（圖／記者白珈陽翻攝）

據悉，陳男與一行6人的登山隊原定一日單攻白姑大山，去年12月26日凌晨1時許入山後，預計當天晚間10時許返回登山口，但隊伍於中午左右登頂後，陳男於午後下山途中，從隊伍中間走散落隊，期間曾傳訊表示「在石瀑區迷路」，隨後整個人完全失聯。

▲男子於白姑大山失蹤第七天，搜救隊於溪旁發現「SOS石塊」的求救標誌。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲「SOS石塊」的求救標誌右上方，留有男子姓名其中一字「充」。（圖／記者李忠憲翻攝）

南投縣消防局27日凌晨2時許獲報，指稱陳男未按照原定時間下山失聯，且當時僅輕裝上山，入夜低溫可能會失溫，遂趕緊出動搜救隊上山協尋，惟搜索行動進入第7天，期間除動用台中、南投消防員，另請求林務局東勢林管處、空勤總隊、義消、神鷹搜救隊，投入救援，但目前為止仍未有結果。

南投縣消防局指出，根據陳男最後回報「在石瀑區迷路」一說，現場研判陳男可能是靠左往溪谷方向走，隨後不慎迷路，找不到出口因而失聯；不過，搜救隊1日、2日接連於登仙溪沿線，二度發現以石塊排成的「SOS」的求救標誌，且上方留有男子的名字，也因此讓搜救一事燃起希望，而依規定今（3日）指揮權轉移，後續由台中市消防局負責搜索一事。

▼搜救隊表示，兩處SOS石塊發現點，相距約3至4小時路程。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子於白姑大山失蹤第七天，搜救隊於溪旁發現「SOS石塊」的求救標誌。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子於白姑大山失蹤第七天，搜救隊於溪旁發現「SOS石塊」的求救標誌。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子於白姑大山失蹤第七天，搜救隊於溪旁發現「SOS石塊」的求救標誌。（圖／記者李忠憲翻攝）

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男單攻白姑大山失聯7天　搜救隊發現「SOS石塊」

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