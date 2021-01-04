前蘭嶼分駐所所長李哲銘助運毒重判7年半　貪污20萬繳回

▲台東蘭嶼分駐所所長李哲銘協助運毒，當年檢警曾召開記者會說明。（圖／記者楊均典攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台東縣警察局蘭嶼分駐所長李哲銘，2019年間參與蘭嶼外海1500公斤毒品漁船走私案，遭檢調人員逮捕。李男原本可以分紅600萬元，但因被轉派而失去「所長」身份，分紅立刻被減少100萬元，同夥還密謀推李男揹鍋。李男二審遭重判7年半，並沒收犯罪所得20萬元。案經上訴，最高法院審理後，4日駁回上訴定讞。

本案發生於2019年5月間，台東縣警察局接獲情資，毒梟將從柬埔寨走私毒品以蘭嶼為中繼站，接著從台東富岡漁港上岸，警方於是聯合海巡單位組專案小組予以偵破，起出1500公斤安非他命和愷他命。檢方持續追查，發現前蘭嶼分駐所所長李哲銘，也涉入本案，引發重視。

經過調查後，發現李男任所長時，疑似因欠下千萬元債務，經濟狀況不佳。這時結識「藍悅號」漁船鄭姓船長，發現鄭姓船長也想藉走私大撈一筆，雙方決定以漁船作為毒品走私集團運輸工具。兩人共同找了在台東經營五金行的李姓男子，再透過李姓男子牽線，找上有運毒前科的劉男，輾轉聯繫有國外毒品來源的走私毒品集團，並約定運費1600萬元。

1600萬元分贓由李哲銘及牽線的李男各分600萬元，鄭男400萬元；但李男當年4月間被轉調台東分局，眾人隨即決定扣減他分贓100萬元給其他同夥。另外眾人也私下謀議，案發後要推李哲銘揹鍋。毒品走私在當年5月被查獲後，李哲銘與李男打算搭桶子出海，但漁船開到海上時，李男卻假裝暈船，硬要返航，結果自己上岸後立即投案，李哲銘雖躲藏，但數日後就被查獲，犯罪所得只有前金收受的20萬元。檢方對一夥人提起公訴。

一審將李哲銘判刑6年6月，其於眾人分別判刑5年4月到7年10月不等刑期。二審改將李哲銘判刑7年6月，並沒收犯罪所得20萬元，其餘共犯刑度略有增加。全案再上訴第三審，最高法院4日駁回上訴定讞，最高法院並通知檢方啟動防逃機制。

