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社會 社會焦點 保障人權

7旬婦元旦登山　摔落五峰民都有山谷幸運獲救

▲7旬婦元旦登山　摔落五峰民都有山谷幸運獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲消防局獲報後出動人力救援，順利帶回婦人。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名70多歲田姓婦人與親戚於2021年元旦至新竹縣五峰鄉民都有山登山，於返程途中不慎由步道滑落約100公尺山谷，新竹縣政府消防局接獲報案後立即派遣4車15人，由山搜教官馬明義帶隊前往救援，並於晚上9時順利救出送醫。

田姓婦人親戚表示，他們一行5人平時有登山習慣，趁元旦假期一同登山聯絡感情，殊不知於返程途中因路面濕滑發生意外。意外發生當下隨行親友立即報警求救，並冒險下切查看婦人傷勢。

▲7旬婦元旦登山　摔落五峰民都有山谷幸運獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼消防人員在晚上9點順利將患者送至登山口，由救護車送醫救治。

▲7旬婦元旦登山　摔落五峰民都有山谷幸運獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

消防局到達現場後立即垂降查看婦人傷勢，並架設省力系統將其拖拉至步道上，雖然近日寒流來襲夜間山區氣溫低落，大幅增加救援難度，搜救人員亦不畏寒冷執行任務，並將身上衣物給與傷者及其友人保暖，終於在晚上9點順利將患者送至登山口，由救護車送醫救治。

由於新竹縣轄區山域特色為高度約落在2千多公尺的中級山，此種山域的環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區易起霧造成路面濕滑，行走時更應注意安全。消防局也提醒登山民眾:1.登山前應本於自我行為責任，充分了解登山潛在風險，及山域事故救援之困難，審慎評估選擇山域，從事與自身能力相符之活動。2.準備充足的裝備(背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源)，並且要具有下列的登山基本常識：1.迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。2.千萬不要任意下切溪谷。3.登山要結伴而行千萬不要落單。4.手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述該處地理環境。民眾做好萬全準備，才能增進登山之安全。

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