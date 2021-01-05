肥宅冒充男模求矇眼砲　衝刺中問這句妹子秒崩潰提告

▲20歲嫩妹遭冒用男模圖片的郭姓男子，騙矇眼砲得逞。此為示意圖。（圖／取自pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市體型圓潤的郭姓男子，2018年間冒充帥氣男模的圖片，在交友網站上約砲。當時20歲的嫩妹小銀（化名）上鉤，郭男擔心穿幫，竟要求小銀戴眼罩關燈矇眼砲。過程中，郭男竟問：「覺得我是不是有點胖啊」，小銀撥開眼罩一看，立馬崩潰、並提出性侵告訴。一審將郭男判刑3年2月，上訴後，二審5日仍判刑3年2月，可上訴。

判決指出，郭男擔心自己的體型外貌不佳，影響交友狀況，即在交友軟體「SKOUT」中張貼一長相帥氣之男模特兒照片。小銀上鉤後，郭男開口約砲，郭男因擔心兩人見面時被發現並非男模，遂佯稱有特殊癖好，要求小銀以戴眼罩、關燈之方式，打起矇眼砲，小銀同意。

事發當天，郭男將眼罩放在門口，要求小銀進門前先戴上眼罩，小銀戴眼罩後摸黑進入房間內，二人隨即展開大戰。郭男衝刺過程中，突然開口問：「覺得我是不是有點胖啊？」小銀驚覺有異，稍微撥開眼罩一看，這才發現趴在自己身上的，竟然不是帥氣男模！小銀立刻說「不要，你不是那個人」，並推開郭男，但郭男沒停止，還繼續衝刺數十秒，小銀推不動，又大喊「不要」，郭男才停下來。小銀不滿，提出性侵告訴。郭男遭提起公訴。

一審法院審理時，郭男否認犯罪，辯稱我沒有強迫小銀發生性行為，我幫小銀把眼罩拿下來後，我們就沒有進行性行為。法院不採信，依照「強制性交罪」判刑3年2月。

案經上訴，高等法院二審審理時，郭男提出診斷證明，說自己有勃起障礙，沒有性侵小銀。但高院審理後，發現郭男勃起障礙的診斷證明是案發後才開立，不影響他犯下本案。全案於5日宣判，高院仍認定他犯「強制性交罪」，駁回上訴，還是判刑3年2月。可上訴。