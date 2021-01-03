寒流覆全台！雪霸處公布「7山難熱點＋危險路段」　山友嚴加防範

▲2021年首發寒流來襲，雪管處特別公布園區下雪7處危險路段，提醒山友特別注意安全。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

根據中央氣象局資料統計，2021年冬季首發寒流已覆蓋全臺，雪管處特別公布雪山線山10.4公里到10.9公里山難熱點等7處危險路段，提醒山友特別注意安全。籲請前來雪霸國家公園旅遊或登山的民眾，都備妥足夠禦寒衣物及雪攀裝備，以應付高山區域寒冷的環境。

雪管處表示，為因應寒流來襲，登山民眾日益趨增，特別公布7處危險路段提醒民眾注意安全。雪山線8.8K黑森林水源地，路段結冰；雪山線10.4K-10.9K厚雪、硬冰、坡度陡，此處更為山難熱點；大霸線9.6K-10K，結冰路段覆雪路徑不明。大霸尖山霸基處路段結冰；四秀線品田山前的V型谷，結冰路段、困難地形。另外，聖稜線品田斷崖、聖稜線素密達斷崖，則為困難斷崖地形，提醒山友需自備技術裝備。

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雪霸處也提醒，規劃前來雪霸園區登山踏雪的山友們，於雪季期間從事登山活動，充分的登山裝備與雪地經驗相當重要。雪地裡進行攀登活動所需之裝備如冰斧（登山杖）、冰爪、安全頭盔等，以及行前應有的雪地訓練，各項準備工作均關係到攀登者的生命安全，千萬不可輕忽。

雪霸處也叮嚀民眾，開車前來本園區的道路里程數較長且部分山區道路較為崎嶇，故無論是前來本園區登高望遠的山友或是來遊憩區旅行的朋友，都請於出門前再次檢查或保養您的愛車，五油三水還請逐一檢查；此外，因前往本園區的山區聯外道路於冬季時容易結冰，開車前來務請備妥雪鏈，以避免車輛打滑失控，造成人員的生命財產損失。

民眾如欲瞭解雪霸園區最新雪況消息及交通狀況，可來電詢問，雪山地區：04-25901316（武陵管理站）、04-25901350（武陵遊客中心）；觀霧遊憩區：037-276300（觀霧管理站）、 037-276800（觀霧山椒魚生態中心）；雪見遊憩區:037-962188(雪見管理站)。



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