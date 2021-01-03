　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流覆全台！雪霸處公布「7山難熱點＋危險路段」　山友嚴加防範

▲2021年首發寒流來襲，雪管處特別公布園區下雪7處危險路段，提醒山友特別注意安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2021年首發寒流來襲，雪管處特別公布園區下雪7處危險路段，提醒山友特別注意安全。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

根據中央氣象局資料統計，2021年冬季首發寒流已覆蓋全臺，雪管處特別公布雪山線山10.4公里到10.9公里山難熱點等7處危險路段，提醒山友特別注意安全。籲請前來雪霸國家公園旅遊或登山的民眾，都備妥足夠禦寒衣物及雪攀裝備，以應付高山區域寒冷的環境。

雪管處表示，為因應寒流來襲，登山民眾日益趨增，特別公布7處危險路段提醒民眾注意安全。雪山線8.8K黑森林水源地，路段結冰；雪山線10.4K-10.9K厚雪、硬冰、坡度陡，此處更為山難熱點；大霸線9.6K-10K，結冰路段覆雪路徑不明。大霸尖山霸基處路段結冰；四秀線品田山前的V型谷，結冰路段、困難地形。另外，聖稜線品田斷崖、聖稜線素密達斷崖，則為困難斷崖地形，提醒山友需自備技術裝備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雪霸處也提醒，規劃前來雪霸園區登山踏雪的山友們，於雪季期間從事登山活動，充分的登山裝備與雪地經驗相當重要。雪地裡進行攀登活動所需之裝備如冰斧（登山杖）、冰爪、安全頭盔等，以及行前應有的雪地訓練，各項準備工作均關係到攀登者的生命安全，千萬不可輕忽。

▲ 。（圖／記者黃孟珍攝）

雪霸處也叮嚀民眾，開車前來本園區的道路里程數較長且部分山區道路較為崎嶇，故無論是前來本園區登高望遠的山友或是來遊憩區旅行的朋友，都請於出門前再次檢查或保養您的愛車，五油三水還請逐一檢查；此外，因前往本園區的山區聯外道路於冬季時容易結冰，開車前來務請備妥雪鏈，以避免車輛打滑失控，造成人員的生命財產損失。

民眾如欲瞭解雪霸園區最新雪況消息及交通狀況，可來電詢問，雪山地區：04-25901316（武陵管理站）、04-25901350（武陵遊客中心）；觀霧遊憩區：037-276300（觀霧管理站）、 037-276800（觀霧山椒魚生態中心）；雪見遊憩區:037-962188(雪見管理站)。

Her今天推出「香奈兒超炫耀釉光唇萃」6色可選，原價1550元，特價1199元。

►苗栗地方名人農會總幹事梁召明　餐敘後走路穿越台3線遭撞死亡

ET快訊
鴨肉店拖餐「辱罵熊貓妹」！店員撂人堵警局　網1星灌爆
快訊／又見英國境外移入！　台灣留學生回國確診
LIVE／今增4確診　指揮中心最新說明
王金平驚傳緊急開刀！　住院10天近況曝
兔女郎動漫展「激情體位」拒道歉　主辦方打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「防疫旅館」住房率已達5成！　莊人祥：過年前會增加1萬間

登機喉嚨癢！20多歲女英返台「集中檢疫所發燒」　莊人祥：Ct值19

台中鴨肉店拖餐「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局　網1星洗版挺外送員

台灣再傳「輸出越南」病例！　莊人祥：越方還未回覆

快訊／又見英國境外移入！「新冠肺炎增4例」累計812例

交往奇葩媽寶AA男！5天實錄曝光慘炸　網嚇呆：妳根本女工具人

LIVE／越南增1台灣輸出個案、全台確診累積812人　指揮中心說明

寒流覆全台！雪霸處公布「7山難熱點＋危險路段」　山友嚴加防範

機組員元旦起檢疫關7天「2天要用自假」　嘆人生進入黑暗期

Agoda優惠8K她秒訂！一按被刷9萬掉「預訂陷阱」　求退遭層層刁難

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

5月大寶寶躺沙發熟睡！怕掉落　 2坨暖肉「堵住出口」...顧到睡著

林心如被問「妳那代紫薇是？」白眼：我爾康啦　鄭元暢做菜太隨性…她「還好不住一起ＸＤ」

境外移入增6例！確診累計808人　英籍男持陰性報告入境採檢確診

因萊豬漲價！板橋燒臘店被灌爆　老闆出來面對：進口豬改台灣豬

「防疫旅館」住房率已達5成！　莊人祥：過年前會增加1萬間

登機喉嚨癢！20多歲女英返台「集中檢疫所發燒」　莊人祥：Ct值19

台中鴨肉店拖餐「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局　網1星洗版挺外送員

台灣再傳「輸出越南」病例！　莊人祥：越方還未回覆

快訊／又見英國境外移入！「新冠肺炎增4例」累計812例

交往奇葩媽寶AA男！5天實錄曝光慘炸　網嚇呆：妳根本女工具人

LIVE／越南增1台灣輸出個案、全台確診累積812人　指揮中心說明

寒流覆全台！雪霸處公布「7山難熱點＋危險路段」　山友嚴加防範

機組員元旦起檢疫關7天「2天要用自假」　嘆人生進入黑暗期

Agoda優惠8K她秒訂！一按被刷9萬掉「預訂陷阱」　求退遭層層刁難

武陵農場出現「水晶簾冰柱」奇景　冰椎狀水晶吊掛棚架超夢幻

「防疫旅館」住房率已達5成！　莊人祥：過年前會增加1萬間

點餐嫌服務生醜、髒！女奧客還跩嗆：沒男人可睡妳不爽哦　下場曝

登機喉嚨癢！20多歲女英返台「集中檢疫所發燒」　莊人祥：Ct值19

夏如芝認生完女兒「因生活方式吵架」！張捷：不疼妳疼誰…秒消氣

中職洋將越找越強　洪總：最大因素還是價錢

台中鴨肉店拖餐「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局　網1星洗版挺外送員

台灣再傳「輸出越南」病例！　莊人祥：越方還未回覆

冬日穿搭必備「毛絨絨包包」　MJ泰迪熊、Prada柔霧粉，荷包又要失血

苗栗民宅火警　民眾拔腿快逃…三合院幾乎燒光

女生「這個地方」都有一顆痣？ 　網友見證瘋傳：太詭異了

生活熱門新聞

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

板橋燒臘用台豬喊漲　老闆現身解釋了

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

左營彎腰到台北！她搭火車「被佔位嬤開大絕」

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

同性伴侶遠赴柬埔寨求子　挨429針淚獲1女

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

求女婿再娶妻子亡姊！他聽話冥婚超慘

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！出1招員工全沒轍

「活20歲沒吃過雞排」！他見女友護照嚇壞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情喇舌」

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

六匹狼性詐欺「受害女模」曝　5天300萬信義區失身

正妹妻墾丁跨年！電話中羞喘：踢到桌腳

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

陸年度10大醜陋建築！網：前二不堪入目

王心凌唱一半突喊：小寶貝！　全場暴動了

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

章子怡罕見爆氣！選手演不到3分「被請下台」

更多

最夯影音

更多
「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢
Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面