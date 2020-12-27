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社會 社會焦點 保障人權

13登山客浸水營古道健行　1人腰痛走不動‥消防人員花8小時救援

▲登山客春日浸水營健行，消防人員將腰傷登山客救下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，以上同）

▲登山客春日浸水營健行，消防人員將腰傷登山客救下山，圖接觸登山客。（圖／記者陳崑福翻攝，以上同）

記者陳崑福／屏東報導

13位登山客26日相偕由屏東縣春日鄉浸水營古道往台東方向健行，其中一位登山客因腰痛無法行走，屏東縣政府消防局獲報出動大批人力及車輛前往搜救，經8小時救援，利用鈦金屬擔架，於今（27）日凌晨將他救下山送醫治療。

▲登山客春日浸水營健行，消防人員將腰傷登山客救下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，以上同）

▲鈦合金輪式擔架救援。 

屏東縣消防局於昨（26）日下午 16時40分接獲台東消防局轉報，1登山社團約13人前往春日鄉浸水營古道往台東方向健行，於步道6公里處，有1男性登山客疑似腰痛無法行走。

消防局立即派遣第三大隊大隊部、春日分隊、枋寮分隊、佳冬分隊、林邊及特搜大隊，共計各式車輛8車、搜救人員14人，攜帶繩索、照明燈、鈦金屬擔架等山域救援裝備，由第三大隊大隊長許朝陽擔任指揮，20時49分回報已接觸患者。

經患者自行服用止痛劑後，由6公里慢慢回走至3公里，再躺上由鳳山龍山寺捐贈鈦金屬擔架，因為其特殊附有輪子，才能省力從3公里推至登山口，於今天0時16分由春日分隊救護車載送傷者（65歲、腰痛、意識清醒）至枋寮醫院治療。

鈦合金輪式擔架是由全地形輪胎、金屬固定支架、固定帶所組成的輪組，搭配鈦合金籃式擔架應用於救災，適合於外救助案件搬運病患，越野性能卓越，相較於單純使用長背板或SKED（捲式搬運墊）搬運方式，省力效果極佳。

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