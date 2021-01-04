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16人聚餐「沒付錢」後門開溜！　被抓到反問老闆：為啥不過來收

▲▼16人爽吃霸王餐，被抓到還怪老闆沒收錢。（圖／翻攝網易新聞）

▲16人爽吃霸王餐，被抓到還怪老闆沒收錢。（圖／翻攝網易新聞，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸貴陽一間火鍋燒烤店，元旦當天接了16名客人，但老闆萬萬沒想到，這群人竟趁店家不注意的情況下，偷偷從後門開溜，硬吃了一頓800元人民幣（約新台幣3,480元）的霸王餐。更誇張的是，顧客事後竟反怪店家沒來收錢，「他自己也有過失呀，能怨著我嗎？」

據《網易新聞》報導，事發於1月1日晚間6點多，有看起來像員工聚餐的16人到店裡用餐，其中一名女子還向老闆表示，由於用餐人數還沒確定，所以暫時不付錢。

鄒姓老闆安排了2桌位子給他們用餐，過程中氣氛都很好，沒想到這群人填飽肚子後，竟分兩批從後門落跑。而由於當天是元旦假期，店內生意相當好，老闆確實沒有注意到，直到晚上11點對帳才發現數目不對，因此調閱監視器抓人。

老闆透過預約電話號碼，循線找到16人跑單的其中一名顧客，起初對方表示隔日上午會回覆，但後來又改口說中午，接著又變成下午，一拖再拖，最後竟嗆店家直接報警處理，態度惡劣。

另外，當地記者也聯絡到這群人的負責人，對方不僅沒道歉，還反過來怪老闆「我吃飯你為啥不過來收錢啊？這過失也不在於我呀。他自己也有過失呀，能怨著我嗎？」奇葩言論讓不少網友看傻眼。目前，鄒老闆已將監視器畫面交給警方處理。

▲▼16人爽吃霸王餐，被抓到還怪老闆沒收錢。（圖／翻攝網易新聞）

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