檢測11次才顯現陽性！大連：14天隔離「升級至21天」

▲大陸已對部分人群展開新冠疫苗施打。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧省大連市近期爆出超過80例新冠肺炎本地感染，大連市官方4日宣布，由於本次疫情有的病例做了11次檢測才顯現陽性，有的地區檢測6輪還有陽性病例出現，決定將14天的隔離管控升級至「14+7」天。

大連市官方表示，由於本次疫情具有潛伏期長、傳播速度快、情況復雜等特點，有的病例做了11次核酸檢測才顯出陽性，有的地區檢測6輪還有陽性病例出現，經過反複分析研判，若只是機械執行原來的14天居家隔離標準，勢必存在較大不確定性，給疫情防控帶來隱患。

大連市官方指出，經過調查發現，有些隔離對象所在的區域，因先前尚未出現確診病例，並沒有進行居家隔離，直到後來發現確診病例後，才開始進行隔離，在這段時間差內，這些人可自由活動，都有接觸病毒的可能性。

大連市官方提到，因此，居家隔離起始時間應從進入居家隔離狀態，即從落實「人不出戶」管控之日起算，實施「14+7」管控措施，期間安排4次核酸檢測（第1、7、13、20天），均呈現陰性才能解除居家隔離。

大連市官方強調，本次疫情傳播力強、速度快，居家隔離人員一定要嚴格執行居家隔離工作細則等有關規定，科學規範落實居家隔離各項要求，做到科學居家、人不出戶，「如在居家隔離期內人員擅自外出的，一經發現，該戶所有居家隔離人員將被送至隔離酒店實施集中隔離，並重新計算14+7隔離時間，集中隔離產生的費用自理。」

大連市官方還說，為了保障大家的健康安全，大連市總指揮部依據當前疫情特點和其他地區經驗教訓，採取適當延長隔離時間，精準設定起始時間的防控策略，都是疫情防控的需要，希望廣大市民能夠給予理解和配合。