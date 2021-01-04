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新竹台大分院新竹醫院揭牌　林智堅：全力促成湳雅院區

▲新竹市長林智堅親赴見證揭牌儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅親赴見證揭牌儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹竹苗沒有醫學中心，台大將大新竹地區三家分院整併為「新竹台大分院新竹醫院」，總病床數共1968床，未來盼以醫學中心規格服務竹竹苗158萬民眾，今（4）日揭牌儀式，新竹市長林智堅親赴見證，他說，台大總院長吳明賢與三位分院院日前來訪交流，新竹市政府目前已透過都市計畫將市有土地無償撥用，並積極協調國有土地，全力協助「新竹台大分院新竹醫院湳雅院區」擴建案，盼給市民更好醫療品質。

林智堅說，擔任議員時期，服務案多與醫療資源有關，找到最好醫療團隊是民眾共同期盼，台大醫院醫療服務品質不斷提升，分院三合一也讓人期盼；但為讓院區有更充足空間，台大市府自他上任來也攜手合作，一同積極推動新竹台大分院湳雅院區擴建案，在土地取得上市府協助排除各種困難，就是希望提升竹竹苗醫療量能，給市民更好的醫療品質。

林智堅表示，吳明賢總院長去年11月帶領三位分院院長來拜訪交流，他也向院長說明，市府會全力協助湳雅院區設置，目前預定地上物已逐步清空，預定2月完成、做好土地整備；市有土地部分後續會依據「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」撥用給台大，國有土地部分，也將持續協助爭取土地。

台大院長吳明賢表示，台大醫療體系位於新竹地區三家分院地緣相近，整併成為「新竹台大分院新竹醫院」，透過共享醫療資源，總計病床達1969床，醫療人員也可4000人以上，規模達到醫學中心的量體，未來也將積極爭取成為醫學中心，爭取更多資源、引進更多醫療器材，造福竹竹苗地區的鄉親。

台大表示，往後「新竹台大分院」將分為「新竹醫院」將提供重度級急重症醫療服務；「生醫醫院竹北院區」以轉譯醫學研究、創新醫材及藥品研發為主，並提供急重症、癌症、優質健檢及國際級特色醫療服務為主；「生醫醫院竹東院區」以亞急性、慢性長期，老年及精神照護等社區醫療及偏鄉醫療為主之醫療服務。

針對新竹醫院，衛生局表示，新竹醫院去年已經陸續增加神經外科、心臟外科、脊椎骨科、高危險妊娠以及急診專科等人力，今年也將增加其他科別，以強化急重症醫療照護守護民眾健康。在急診兒科部分，也新增2位專科醫師，提供24小時兒科急診服務，讓大新竹地區的病童都能得到最適切的醫療照護。

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