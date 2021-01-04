飛機撞民宅釀3死！一家5口為「要看哪部電影」吵架逃死劫

▲美國密西根州1架小飛機墜入民宅並引發大火。（圖／翻攝自TWITTER／Android Facts）



實習記者劉佩婷／綜合報導

美國密西根州（Michigan）當地時間3日凌晨發生飛機撞毀民宅意外，造成機上3人死亡。幸運的是，當時民宅內一家五口正為要看哪部電影發生爭吵，所以沒有待在客廳，一家人因此逃過一劫。

根據《CNN》報導，根據奧克蘭縣警長表示，這架飛機墜毀於密西根州奧克蘭（Oakland）西南機場（Southwest Airport）北方，失事的房子位在底特律的郊外。房子的女主人心有餘悸的表示，墜機的當下全家人都在屋子裡面，那時候其他人因為在爭論著要看哪部電影，大家邊吵邊走之下離開了客廳，沒想到下一秒飛機就這樣撞進來，如果她和丈夫、3個小孩都留在客廳，可能就會釀成悲劇，不過家中的貓咪就沒那麼幸運了，當時牠在飛機猛烈的撞擊下當場被撞死。

▲在失事現場發現3具遺體，應是機上的1名機師和2名乘客。（圖／路透）

附近鄰居表示，「平常我們住的這個地方就有許多飛機會經過，每次只要有飛機低空飛過時，我們都會坐立難安，深怕某天飛機真的墜落，沒想到最害怕的事情還是發生了，不過幸好大家都沒事！」

奧克蘭郡警長辦公室指出，警方在現場發現3具遺體，推測是1名機師和2名乘客。而美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）也針對墜機事件進行調查，希望釐清事故原因。