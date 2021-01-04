12參議員擋國會認「拜登當選」　共和黨內急阻：川普在「玩火」

▲霍利（Josh Hawley）是首位公開表示要挑戰國會認證的共和黨議員。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國參眾議院將於6日展開聯席會議，正式確認拜登當選總統的結果。但卻有至少12名共和黨參議員宣布，將挑戰國會認證大選結果，外加上140名共和黨眾議員，將力挺川普到底。

根據《BBC》報導，霍利是第一個跳出來力挺川普的參議員，反對選舉人團的投票結果，代表數百萬名在意選舉完整性的選民。德州參議員克魯茲（Ted Cruz）隨後代表11名參議員聯合聲明，加入霍利反對派的陣營。

另根據《今日美國》報導，阿拉巴馬州眾議員布魯克斯（Mo Brooks）也支持霍利的立場，宣稱「為美國的戰爭」已經開始，並且有信心會有更多議員加入。

布魯克斯表示，「我發現有人會因為沒有勇氣在參眾議院投下艱難的一票，於是就默許選舉詐欺，這真是不可思議。審核，才是我們被選為議員的理由。」

▲參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitchell McConnell）（中）站出來，公開反對共和黨內部支持川普的聲音。（圖／路透）

但目前共和黨內聲音也不一致，許多共和黨議員宣稱，將與民主黨議員「一起努力」讓認證通過。參議院共和黨領袖麥康奈爾出面呼籲，不要加入反對認證選舉結果的一方，「這並不符合所有人的最大利益。」

麥康奈爾擔心，推翻選舉的聲音將影響到本月5日喬治亞州的決選，等同於影響共和黨未來在參議院的控制權。由兩黨共推出10人聯合聲明，「2020選舉已經結束，選民已經發話了，國會現在必須履行對選舉結果的責任。」

民主黨參議員薩斯（Ben Sasse）在Facebook上反對霍利的計畫，川普和盟友正在「玩火」，「我們有一群野心勃勃的政客認為，可以利用民粹主義作捷徑，卻不會造成任何真正、長遠的傷害。但他們錯了，這是個比任何私人野心都還要重要的問題。一個成年人不應該用槍口對準合法自治的核心。」