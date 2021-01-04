網羅12款粉紅聖品！「家樂福草莓季」開跑了　搶吃千層蛋糕、奶酪

▲家樂福草莓季開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今年草莓季提前開跑，各大甜點店、手搖飲通通都先後祭出限定草莓聖品，吸引一票人搶吃。今年家樂福也加入戰局了，從麵包、蛋糕到奶酪一次就網羅了12款期間限定烘焙草莓甜點，即日起正式登場，量販、便利購都有賣，把握機會搶吃。

▲新鮮草莓千層蛋糕。



▲草莓香頌、草莓寶盒。

家樂福草莓季登場，一次就能吃到12款罪惡草莓甜點，其中，絕對要吃的就是「新鮮草莓千層蛋糕」，綿密的海綿蛋糕夾了牛奶卡士達層層堆疊，最後放上了滿滿大湖草莓還有酸甜草莓醬點綴，經典款人氣不敗，另外這款「草莓香頌」，千層酥皮搭配特調卡士達醬及新鮮草莓，同樣好吃到不行，還有大人、小孩都愛的「草莓奶酪杯」，滑順奶酪加入香草籽搭配吃得到顆粒的草莓果醬，通通超欠吃。

▲草莓雪酪麵包。

除外，還有系列蛋糕如草莓雙層乳酪蛋糕、6吋奶酥草莓重乳酪蛋糕、草莓日式小蛋糕、草莓香草卡士達蛋糕等，以及麵包系列雙莓果乳酪麵包、草莓雪酪麵包、草莓寶貝熊麵包，以及草莓小塔、草莓寶盒等點心款，即日起限時登場開吃。

▲▼全聯We Sweet甜點首度與美國人氣花生醬Reese’s聯名。（圖／業者提供）



除外，全聯近日也首度與Reese’s聯名推出4款甜點，其中，濃系甜點代表「花生巧克力乳酪慕斯」採用Reese’s香滑花生醬製成花生乳酪餡，搭配Hershey’s純可可粉製成的巧克力海綿蛋糕及巧克力慕斯製成，最後淋上特調生巧克力醬，超級罪惡，還有「花生巧克力乳酪」、「花生巧克力香緹蛋糕」及「花生巧克力杯子蛋糕」，即日起至2月4日限定販售中。

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