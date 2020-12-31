迎霸王級寒流！民眾賣場狂搬薑母鴨　超商暖暖包、發熱衣1天飆7成銷量

▲寒流報到民眾搶買暖暖包。（示意圖／南投醫院提供）

記者蕭筠／台北報導

入冬首波寒流報到，全台氣溫一夜驟降15度，今（31）日清晨全台最低溫出現在新北市石門的4.3度，多縣市也都持續10度左右或以下氣溫發生機率。天氣急速降溫，民眾也奔各大通路狂搬暖身、暖胃商品，超商相較前日光昨天暖暖包、發熱衣就狂飆7成銷量，賣場麻辣鍋、薑母鴨也超夯成長2成。

▲民眾前往買場買薑母鴨、羊肉爐等冷凍食品回家烹煮。（示意圖／記者周宸亘攝）

相較去年暖冬，今年入冬後第一波寒流可是讓不少民眾崩潰喊冷，不過衣櫃裡的羽絨外套、大衣總算派上用場，而因明顯感受到天氣變冷，不少民眾也前往賣場選購保暖用品等，家樂福透露，光這1個月暖暖包銷售就狂飆4成，許多人也狂搬鍋物類冷凍食品，像是薑母鴨、羊肉爐等，現已成長2成，而小家電如電暖爐、除濕機也都有人入手，至於手套、圍巾則為季節商品成長1成銷售；全聯則表示本周常溫火鍋湯底銷量也有明顯成長，像是麻辣鍋湯底、養生火鍋湯底等，較上周已超過10%。

至於超商部分，全家透露門市保溫型商品銷量明顯飆升，像是發熱衣、暖暖包相較前日，光昨日1天就成長7倍、溫罐商品3倍，至於鮮食類如微波湯品成長近2倍，關東煮也是翻倍成長。

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