「6名廚、8名店」陣容搶年菜商機！全聯推預購滿額送生鮮買菜金

▲全聯搶攻年菜商機，今年集結6名廚、8名店，主打史上最堅強陣容的「至尊主廚功夫菜」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯搶先開打年菜商機！今年集結6名廚、8名店，主打史上最堅強陣容的「至尊主廚功夫菜」年菜預購，還特別拉長活動天數，自10/30至明年1/31，為期共94天，也推出福利卡友好禮三重送優惠，包含單筆任2件抽義大利SMEG四片式烤麵包機、指定品單筆2件贈500點，以及指定年菜滿額加上指定期間領貨，就送50元生鮮買菜金。

全聯指出，今年受到疫情影響，使許多消費者過年期間都無法出國，所以預測今年農曆春節是國內最多人過節的一年，而且隨著防疫逐漸升級，過年期間大部分家庭會選擇在家團圓，對此今年特別集結6大名廚、8大名店，推出史上最堅強陣容的年菜預購，而且還首次販售「素食年菜組」與「老四川酸菜魚」等經典名菜，讓消費者不用到餐廳、不用去排隊，更不用趕時間就能在家裡輕鬆吃到大廚級名菜。

為持續提供消費者平價又高CP值的年菜，今年特選品超過100項美味好料，分成不同主題類別，包含團圓年菜套餐、鍋物大賞、暖冬進補、圍爐加菜、名店推薦、經典味道、年節必備、嚴選生鮮、居家甜點等，十分多樣化，滿足不同消費者需求。

目前年菜預購活動開跑以來，較去年同期成長近10%，熱銷前5名品項分別為「京老鋪十全十美團圓年菜組」、「呷七碗櫻花蝦米糕」、「錵鑶聖凱師十全十美團圓年菜組」、「六福開運年菜組」、「郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯」。

▲連續3年奪下熱銷第一名寶座的「京老舖十全十美團圓年菜組」。（圖／業者提供）

今年也推出多達8款限量團圓年菜組，價格介於1839元至3999元，讓消費者因應不同團圓人數需求做選擇。其中連續3年奪下熱銷第一名寶座的「京老舖十全十美團圓年菜組」，含有干貝鮑魚佛跳牆、人參烏骨雞湯，還有藥膳鮮蝦、萬巒腿庫、酸菜白肉鍋等，共10道美味佳餚，適合6到8人享用，價格不到3000元，號稱最高CP值的年菜套組，全聯今年獨家販售限量5000組，勢必又會完銷一空。

而今年還推出通路獨家的「金牛賀年真情饗宴」，由名廚黃景龍技術指導，包含一品人蔘雞湯、櫻花蝦米糕、御品紹興醉蝦等共6道佳餚，限量1200組。另外為因應吃素人口越來越多，首次販售「台康園滿蔬食年菜組」，網羅四大菜系精選名菜，五菜一湯份量不只適合拜拜、全家除夕圍爐、初二宴客，每一道功夫菜也可單獨上菜，照顧到餐桌上茹素者需求。

因應歲末年終團聚與冬季暖身鍋物需求，業者也推出超過30款湯羹類與鍋物品項，不只有往年熱銷的「台灣真情珠貝海鮮羹」、「膳食家何首烏燉雞湯」、「郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯」、「海味街芋頭炊粉」、「呷七碗叻沙海鮮鍋」等，今年還特別新引進通路獨家販售的「老四川酸菜魚」，特有調味與獨特的烹調煮法，融合了酸、鹹、香、辣、麻多層次滋味；另特別推薦「KKLife越式羊肉爐」，特選澳洲羊腹排搭配越式濃郁湯頭，燉出軟嫩帶Q的羊肉口感。而「亞緻餐飲火烔元蹄全鴨煲」採用火腿火烔部分與鴨及豬腳悶燉數小時，湯頭鮮美濃郁，醇厚不膩口。

▲「KKLife越式羊肉爐」特選澳洲羊腹排搭配越式濃郁湯頭，燉出軟嫩帶Q的羊肉口感。（圖／業者提供）

至於過年圍爐最經典的「佛跳牆」，也是高價與平價並行，推出將近10款選擇，包含獨家的「老協珍鮑魚佛跳牆」限量300組，另「海味街港式鮑魚佛跳牆」則奪下目前熱銷第一名寶座，限量2000組。而米糕部分，除了熱銷的「呷七碗櫻花蝦米糕」，也推薦獨家販售的「冠軍鳳衣油飯」、「碗碟筷香麻油雞米糕」，每款售價都不到500元，便宜又大碗，適合全家人一起享用。

除了推出多款方便復熱的年菜外，全聯也滿足喜歡自己加菜與加料烹煮的消費者，特別引進台北名店水灣四季景觀餐廳的「登帕薩爐烤脆皮大豬腳」、「烏布風味功夫香酥鴨腿」；另特別推薦連續2年受到媒體評比青睞的「阿豐師蔗香燻全雞」，特選台灣仿土雞用傳統悶煮及古早味煙燻方式，經過數小時慢火煙燻由生至熟，香味撲鼻口感滑嫩，是年節家人聚餐加菜最佳選擇。

今年也推出各國進口頂級食材，包括「北海道日本A5和牛(肋眼)」、「美國特選牛小排火鍋片」、「加勒比海生凍龍蝦禮盒」、「智利帝王蟹禮盒」等嚴選生鮮，一年的開頭食用豐盛食材有為來年開運的意義，送禮自用兩相宜。

針對會員，今年也持續推出提前取貨享早鳥優惠方案，祭出福利卡友三重送好康，第一重為即日起至1/31，買年菜預購商品任2件抽「義大利SMEG四片式烤麵包機」(市價10600元)，共20台。第二重為同期間買年菜預購指定品，單筆任2件贈500福利點、滿4件贈1000福利點，依此類推。第三重為即日起訂購年菜預購指定品單筆滿1000元，1/24前憑兌換券取貨，即贈「50元生鮮買菜金」。同時消費者使用PX Pay儲值金支付購買年菜預購商品，單筆每滿500元送120福利點，最高享2.4%回饋。

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