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不是蛋餅！台人「最愛早餐」大公開　一早就要喝奶茶、吃薯條

▲▼foodpnda公開熱門早餐。（圖／foodpnda提供）

▲foodpnda公開台人最愛熱門早餐。（圖／foodpnda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台人最愛早餐大揭密！美食外送平台「foodpanda」今（29）日公開2020年熱門早餐排行榜，拿下前3名寶座的竟然是罪惡系炸物，分別是薯條、熱狗、雞塊，飲品部分「奶茶」則穩坐冠軍位，也發現了必吃蛋餅、厚片吐司系列，大部分人最愛玉米蛋餅，厚片熱門口味則有巧克力、奶酥和花生，可以看出台人早餐不怕胖也愛「呷甜甜」。

▲▼foodpnda公開熱門早餐。（圖／foodpnda提供）

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▲台人早餐最愛喝奶茶。

foodpanda觀察2020年早餐訂單數據顯示，台人早餐最愛「罪惡系」餐點，前3名通通是炸物包辦，依序是薯條、熱狗、雞塊，再來才是玉米蛋餅、蔥抓餅，而飲料部分，由奶茶奪下冠軍寶座，接著是紅茶、拿鐵、鮮奶茶及豆漿；另外蛋餅口味部分，最多人愛吃的是清爽的玉米蛋餅，厚片吐司由巧克力口味奪冠，漢堡系列則是由夾入大份量肉類的咔啦雞腿堡、豬肉蛋堡最受歡迎。

除了熱門品項外，南北早餐界霸主也正式揭曉，深受台中、彰化、南投、台南、高雄、花蓮人喜歡的早餐店是「弘爺漢堡」，而北北基最多人選擇吃「麥味登」，喜好可說是大不同。

▲▼foodpnda公開熱門早餐。（圖／foodpnda提供）

▲台人最愛早餐大公開。

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