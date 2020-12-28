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「像極了愛情、我就爛」網狂洗！2020年「爆紅流行語TOP20」大公開

▲▼Uber Eats年度代言人林志玲。（圖／Uber Eats提供）

▲「今晚，我想來點⋯」也是今年超洗腦流行語。（圖／業者提供）

記者蕭筠／綜合報導

2020年的超夯流行語有跟上嗎？今年可是出現不少洗腦又討論度破表的爆紅流行語，像是「咩噗」、「阿我就怕被罵」、「時間管理大師」等，通通在臉書、PTT被洗到不行，這次DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，回顧2020年最夯流行語TOP20，快來看看自己有跟風到嗎。

TOP3：我就爛
說到「我就爛」3個字是不是一秒聯想到梗圖中那位露出爽朗笑容，還比出「讚」的男子呢？隨著現在年輕人厭世感愈來愈重，許多網友也很常利用自嘲來反應心聲，幽默的逗別人一笑。其實經典的「我就爛」梗圖中，是上、下兩張圖組成，上圖為一位褐髮的中年男子坐在客廳沙發上，一手握著酒瓶，一手撐在旁邊失意地望著前方，並配上：「以前的我，超爛。」下方則是一名金髮男子露出燦笑對鏡頭比出「讚」的手勢，配字：「現在的我，就爛。」意外掀起「我就爛」的熱潮。

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TOP2：今晚，我想來點⋯
「今晚，我想來點⋯⋯」這句超洗腦廣告台詞怎麼能錯過！外送平台Uber Eats邀請來大咖代言人包括蕭敬騰、盧廣仲、蔡依林、伍佰和林志玲幫宣傳，廣告中不斷重複這句「今晚，我想來點⋯⋯」成功吸引超多網友關注，紛紛直呼：「好洗腦。」還有不少人用此句型發揮創意，加上任何想說的話，但只要聽到「今晚，我想來點⋯⋯」就忍不住先笑歪了。

▲▼花光「藝FUN券」無法與你走咩噗！文化部PO文「像極了愛情」網狂讚。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

▲文化部也跟上「像極了愛情」熱潮。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

TOP1：像極了愛情
想變文青絕對要跟上這句「像極了愛情」，今年7月因導演蘇文聖於臉書轉載「教你如何寫詩」的圖文，首先隨意寫一段話後再加上「像極了愛情」，就算是廢話也能一秒變文青，該文引發超過3000次轉發，意外引發這股「像極了愛情」的流行，除了大批網友搶跟風外，就連政府機關如內政部「併排違規停車罰款」、財政部「統一發票兌獎」，還有衛福部「肥皂勤洗手」等宣導政策也通通摻一腳，逗趣十足。

▲▼2020年20大爆紅流行語。（圖／網路溫度計提供）

▲2020年20爆紅流行語大公開。（圖／網路溫度計提供）*點圖可放大

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