沒人催單！外送員卻「當場淚崩」：怪我來得太晚...真相曝光

▲警消破門而入時，屋內的老婆婆已經死亡。（合成圖／看看新聞、百度）

圖文／CTWANT

美食外送越來越普及，除了沒時間做飯的人，卻有人叫外送不是為了食物。大陸廣東省一名外送員送餐時發現沒人回應，他竟向鄰居借破門器材，原來他擔心屋內的獨居老人出事，急得當場淚崩。最後警消破門而入，確認屋內的老婆婆已經死亡；外送員傷心飆淚，認為都是自己來得太晚，才無法挽回一命。

▲外送員怎麼拍門都沒人來應門直覺有異。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，這件令人難過的事件發生在廣州市海珠區，當天晚間有鄰居發現外送員不停喊叫於是上前查看，不明白為何對方要借破門器材。外送員表示，屋內有燈光、有聲音，但怎麼拍門都沒人來應門，他們仔細朝屋內窺視，發現浴室的水龍頭沒關，老太太似乎倒在地板上。

外送員一發現就報警，還打電話找鎖匠，自己則試著撬開大門，但一直沒有成功。聽到救護車的聲音，他立刻下樓指引救護人員上樓，但警消破門之後，確認老婆婆已經不幸死亡。

▲外送員對於自己不能早點來感到很自責。（圖／看看新聞）

外送員事後表示，自己一直在祈禱老婆婆平安無事，但後來確認她死亡，自己當場崩潰、蹲在牆邊大哭，「當時那一瞬間我就想到了自己的父母，就突然淚崩了，就當時感覺自己再來早一點，會不會不是這個樣子。還是要呼籲大家多關注空巢（獨居）老人，畢竟我們的工作很忙，但是自己父母是真的很重要。」

老婆婆的家人則表示，事發前2天就已經聯絡不上老婆婆，但因為住得太遠，一時之間無法趕回廣州市，所以才會替老婆婆叫外送，希望能靠外送員來確認老婆婆是否平安。

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