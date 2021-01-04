　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

沒人催單！外送員卻「當場淚崩」：怪我來得太晚...真相曝光

（合成圖／看看新聞、百度）

▲警消破門而入時，屋內的老婆婆已經死亡。（合成圖／看看新聞、百度）

圖文／CTWANT

美食外送越來越普及，除了沒時間做飯的人，卻有人叫外送不是為了食物。大陸廣東省一名外送員送餐時發現沒人回應，他竟向鄰居借破門器材，原來他擔心屋內的獨居老人出事，急得當場淚崩。最後警消破門而入，確認屋內的老婆婆已經死亡；外送員傷心飆淚，認為都是自己來得太晚，才無法挽回一命。

 （圖／看看新聞）

▲外送員怎麼拍門都沒人來應門直覺有異。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，這件令人難過的事件發生在廣州市海珠區，當天晚間有鄰居發現外送員不停喊叫於是上前查看，不明白為何對方要借破門器材。外送員表示，屋內有燈光、有聲音，但怎麼拍門都沒人來應門，他們仔細朝屋內窺視，發現浴室的水龍頭沒關，老太太似乎倒在地板上。

外送員一發現就報警，還打電話找鎖匠，自己則試著撬開大門，但一直沒有成功。聽到救護車的聲音，他立刻下樓指引救護人員上樓，但警消破門之後，確認老婆婆已經不幸死亡。

（圖／看看新聞）

▲外送員對於自己不能早點來感到很自責。（圖／看看新聞）

外送員事後表示，自己一直在祈禱老婆婆平安無事，但後來確認她死亡，自己當場崩潰、蹲在牆邊大哭，「當時那一瞬間我就想到了自己的父母，就突然淚崩了，就當時感覺自己再來早一點，會不會不是這個樣子。還是要呼籲大家多關注空巢（獨居）老人，畢竟我們的工作很忙，但是自己父母是真的很重要。」

老婆婆的家人則表示，事發前2天就已經聯絡不上老婆婆，但因為住得太遠，一時之間無法趕回廣州市，所以才會替老婆婆叫外送，希望能靠外送員來確認老婆婆是否平安。

延伸閱讀
「考100分榮獲第一名」被老師質疑作弊！國中女補考98分　隔天竟溺斃
內臟破裂全身骨折！養父母虐殺16月大女嬰　南韓掀起「哲仁，對不起」運動
風騷女教師！補課「教到床上去」　正宮氣炸攜警捉姦…破門傻眼

ET快訊
驚悚畫面曝！女拒絕擁抱　慘遭當街砍死
12款水餃「驚人熱量」曝　網一看：超可怕
獨／鴨肉店員辱罵女外送員　鄰居曝「他是暖男」
快訊／美女議員鍾沛君手術完成　術後第一句話曝光
謝和弦聯手莉婭告前妻「偷吸塵器、侵占iPhone」　結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

回嗆陸委會疫苗試驗品說法　國台辦：台胞是否接種有選擇權

愛滋男性侵15歲少女　法院輕判5年...遭一面倒砲轟：一生毀了

沒人催單！外送員卻「當場淚崩」：怪我來得太晚...真相曝光

陸三大電信ADR被摘牌　陸外交部：違背美方標榜的市場競爭原則

檢測11次才顯現陽性！大連：14天隔離「升級至21天」

美通過「挺台抗中」國防授權法　陸：解放軍堅決捍衛主權領土完整

「中國女間諜」又衝上熱搜！型男議員發文護拜登「被傳中美人計」

習近平簽署解放軍開訓動員令　指示「深化實戰實訓」確保隨時能戰

新冠「吹哨人」艾芬右眼術後失明　質疑眼科誤診「讓患者難維權」

陸鋰電池龍頭股價再創高！市值近4兆「躍升A股第八位」

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

王令麟、吳宗憲情義相挺 澎恰恰加入東森直銷盼「3年賺2億還債」

迎新年！老公緊抱貓賞跨年煙火　吩咐妻「幫我們拍照」網：是真愛

王心凌「今晚我想來點...」抱到伍佰了！！　他笑回「沒給蔡依林抱」：那天耳朵長雞毛

回嗆陸委會疫苗試驗品說法　國台辦：台胞是否接種有選擇權

愛滋男性侵15歲少女　法院輕判5年...遭一面倒砲轟：一生毀了

沒人催單！外送員卻「當場淚崩」：怪我來得太晚...真相曝光

陸三大電信ADR被摘牌　陸外交部：違背美方標榜的市場競爭原則

檢測11次才顯現陽性！大連：14天隔離「升級至21天」

美通過「挺台抗中」國防授權法　陸：解放軍堅決捍衛主權領土完整

「中國女間諜」又衝上熱搜！型男議員發文護拜登「被傳中美人計」

習近平簽署解放軍開訓動員令　指示「深化實戰實訓」確保隨時能戰

新冠「吹哨人」艾芬右眼術後失明　質疑眼科誤診「讓患者難維權」

陸鋰電池龍頭股價再創高！市值近4兆「躍升A股第八位」

TOYOTA投資40億打造「油電小鴨」升級版生產基地

英國法院拒將維基解密創辦人引渡美國　法官：擔心他輕生

味全龍真有的楊過　小螞蟻是靈活的小胖子

何如芸想念2兒...王宇婕心疼陪過母親節「她其實是傻大姐」

蘇貞昌酸「有人還活在威權時代」　賴士葆5字反嗆：綠營不肯道歉

無塵室設備廠創辦人遺孀斥3.2億　買2戶7期豪辦

張柏芝被瘋傳「懷第四胎」正面回應了！　認身材發福嘆：我不再年輕

味全龍啦啦隊添9新人　小螞蟻唯一男性成員！

回嗆陸委會疫苗試驗品說法　國台辦：台胞是否接種有選擇權

女子想撿「凍死魚」落海！　溺斃澎湖中屯風車園區

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

少女考100分被質疑作弊　隔天陳屍池塘

女老師補課上摩鐵教學！母開門崩潰

人妻被逼去飯局　喝醉吐血畫面曝

陸年度10大醜陋建築！網：前二不堪入目

LOL正妹主播玩High　2點全露被看光

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

騙子詐走215萬！她一句話全追回還賺30萬

新郎內衣買錯罩杯她當場不嫁了！男方做法很意外

動漫展女上男下拍照　兔女郎又被爆料

筷子插蘋果吃！2歲男童摔倒整根貫穿喉嚨

新年首虎！陸航母研製總指揮被開除黨籍

遼寧出現「1傳33」新冠毒王

嫩妹染愛滋卻隱瞞！傻男娶了她2個月後知真相崩潰

沒人催單！外送員卻「淚崩」：怪我來得太晚

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

19歲百萬YouTuber上吊亡！孕妻目睹死狀崩潰

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓回應

2大2小包2000參加婚宴！新娘逼再匯4000

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

綠水鬼飆到77萬！正妹拿假貨換現金　全台當舖發追緝令

台南筷子夾肉餵狗　日料店全銷毀

陳喬恩報案後首發聲：不知不覺中犯了錯

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

台中鴨肉店慘了！「外推餐檯」被檢舉路霸

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面