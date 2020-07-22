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《國民法官法》三讀　司法院：國民參與的司法，凝聚全民的司法

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▲▼《國民法官法》三讀，司法院許宗力（中）、祕書長林輝煌（左）、刑事廳長彭幸鳴合影。。（圖／記者吳銘峯攝）

▲《國民法官法》三讀，司法院許宗力（中），帶領祕書長林輝煌（左）、刑事廳長彭幸鳴召開記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院於今（22）日三讀通過《國民法官法》，司法院隨即發布聲明，稱這為「國民參與的司法，凝聚全民的司法」並列出本法的7大優點。司法院秘書長林輝煌也指出，司法院已經啟動「國民法官推動計畫」，從教育訓練、基礎規劃、研究評估、宣傳推廣，四大面向著手進行準備。

司法院列出的國民法官7大優點，分別為「國民當法官，參與刑事審判」、「隨機抽選，廣納多元觀點」、「法庭白話，審理過程聽得懂」、「合審合判，與法官共同定罪與量刑」、「雙向交流，判決結果兼具專業與民意」、「判決附理由，結果可受檢驗」、以及「安心參加，有公假、日旅費，保護個資及人身安全」。

司法院由院長許宗力出面主持記者會，他致詞時首先感謝各界支持，讓法案能順利過關。而後他希望，藉由國民法官與專業法官一起審理、討論，共同做出決定，隨機抽選的國民法官，可以帶來多元的經驗、想法，協助讓判決結果更「接地氣」；並在審理過程中與法律專業觀點彼此激盪，讓判決視角更加全面，更能反映全民對公平正義的期待。另一方面，透過國民與專業法官的雙向溝通，不僅能讓民眾更瞭解司法的運作，體會法治的意義與價值，也協助法院聽取外界意見，藉此促進國民與法院間的相互理解。

司法院秘書長林輝煌也從「教育訓練」、「基礎規劃」、「研究評估」、「宣傳推廣」四個層面，說明司法院會全方位地為制度上路作準備。林輝煌表示，「教育訓練」方面，司法院會持續進行「國民法官模擬法庭」，並在各地方法院轄區舉辦「國民法官制度說明會」、「模擬法庭問題檢討座談會」等研習活動，使審、檢、辯等實務工作者，儘早熟悉制度內容。

「基礎規劃」方面，司法院將與行政院、內政部、各縣市政府合作，設置跨機關整合性的「個人資料庫自動化檢核系統」，以建置備選國民法官名冊。「研究評估」方面，司法院將籌備「成效評估委員會」，以在制度施行後能夠逐年妥適評估；在「成效評估委員會」正式運作前，將持續進行「國民法官模擬法庭」問卷調查與分析，以發現問題、尋求對策。「宣傳推廣」方面，除司法院既有的國民法官制度專區外，將透過各種媒體，加強宣導國民法官制度，讓國民法官制度廣為周知。

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