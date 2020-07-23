是國民都能當「國民法官」？被抽中的機率僅有萬分之三

▲據統計，被抽中當 國民法官的機率，僅有0.0003%。（圖／司法院）



記者吳銘峯／台北報導

《國民法官法》三讀過關後，司法院長許宗力喊出了「每一位國民，都有可能被抽選為國民法官，走入法庭，坐上法檯。」但其實根據統計，真正符合資格可以擔任國民法官的國民，僅有1700萬人，以每年500多件案件計算，被抽選出來擔任國民法官的國民，機率僅有萬分之三，就是0.0003％。

《國民法官法》過關後，須以國民法官參審的重大刑案（十年以上重罪、結合殺人罪），每年約500多件，而依照《國民法官法》規定，國民法官必須是年滿23歲，且在地方法院轄區連續居住滿4個月以上，有高中職畢業以上學力的我國國民。而選任流程是先由地方政府提出符合資格的初選名單，交由地方法院的審核小組以電腦抽籤，複選24名候選國民法官，最後由該案件的地方法院合議庭，加上檢辯雙方代表，以面試、詢問的方式，決定出最後的6名國民法官與2-4名備位國民法官。

而目前初步統計，年滿23歲，未被判刑、前科的國民，約有1700萬人，以500案、每案約10人的機率計算，大概被抽中擔任國民法官的機會，僅有0.0003％。而國民法官每次開庭能有一天3,000元的日支薪，還有旅費補助、公假保障，雇主不能採取不利處分。

但司法院著眼的不是多少人擔任國民法官的問題，司法院希望讓更多人可以了解審判制度。由於國民法官審判工作結束後，回歸社會，能影響周遭的家人、朋友，讓更多人可以了解到司法審判的過程，因此每年最少會有10萬人左右，可以親身、或透過親友，了解司法審判程序，人民可以更加親近司法。