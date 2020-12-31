幸福人壽掏空案判刑定讞　鄧文聰再遭判刑16+4年確定

▲最高法院將幸福人壽掏空案判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

幸福人壽前董事長鄧文聰，被控掏空幸福人壽133億元，一審重判28年，二審改判26年，最高法院2017年底將他判刑10年定讞，另外部分發回更審，更審再認定鄧文聰犯下《保險法》特別背信與洗錢2罪，分別判刑16年與4年，併科罰金6億元。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞，鄧文聰刑期再增加。

幸福人壽在12年前起，由黃正一、鄧文聰兩人接續擔任董事長，但公司財務一直出狀況，到了6年前，由保險安定基金接管公司，檢調單位也進行查辦。檢方也認定黃正一、鄧文聰兩人掏空公司133億餘元，依違反證交法等罪，對兩人分別提起公訴，檢方並對鄧具體求刑21年，對黃求刑8年。

一審法院將2人分別判刑，其中鄧文聰遭判28年、併科9億元罰金，黃正一則遭判9年半、併科2億元罰金。上訴二審後，二審改將鄧文聰判刑26年、併科罰金7億5千萬元；黃正一則逆轉獲得無罪判決。案經上訴第三審，最高法院2017年底將鄧文聰涉犯《保險法》背信罪部分判刑10年定讞，其餘2罪發回更審；黃正一的二審無罪判決，一併發回。

更審法院審理後，再認定鄧文聰將幸福人壽80億元質押給瑞士盈豐銀行（EFG），犯下《保險法》「特別背信罪，這部分重判有期徒刑16年；另外也認定他犯「洗錢罪」，這部分判刑4年；併科罰金6億元，另外也宣告沒收不法所得美金1億4894萬餘元。黃正一也被認定《保險法》「特別背信罪」、「洗錢罪」2罪，合併宣告執行9年6月，併科罰金2億元。

全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。鄧文聰的刑期再增加，實務上須由檢方向法院聲請訂應執行刑，才能確定要執行的刑期。