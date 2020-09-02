國民法官將上路　跨院際國民法官制度推動聯繫小組首度會議

▲司法院祕書長林輝煌擔任「司法院國民法官制度推動聯繫小組」召集人。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報

蔡英文總統上月12日公布《國民法官法》正式條文，司法院長許宗力也宣示，「國民法官」將在2023年元旦正式上路，司法院秘書長林輝煌也隨即擔任「司法院國民法官制度推動聯繫小組」召集人，並在8月底召開第一次會議，召集行政院與律師界人士參與，共同討論公共政策宣導、國民法官選任方式建置、如何共享資源等議題。

在司法院發布的新聞稿指出，本次會議除「推動聯繫小組」成員即司法院葉麗霞副秘書長、刑事廳、發言人室、行政院政務委員羅秉成辦公室指派代表、法務部代表、中華民國律師全國聯合會及臺北律師公會代表外，並邀請內政部、教育部、交通部、勞動部、衛生福利部、國家發展委員會等與國民法官制度推動直接相關的機關代表出席與會，綜覽國民法官制度內容，共同檢視及研討需聯繫協調各機關協助事宜。

其中林輝煌致詞指出，國民法官制度是我國歷來刑事訴訟體制最重大的變革，為順利讓國民法官進入法庭，與法官共同審理重大矚目案件，司法院成立「國民法官制度推動聯繫小組」，討論處理跨院際、跨部會合作事宜。林輝煌說，「推動聯繫小組」重在事務性工作的協調、合作，期許各單位發揮專長、共享資源，並隨時檢討、調整作為，紮實推動各項施行準備工作，以如期完成所有配套措施；如遇有窒礙難行部分，則提交由司法院、行政院與法務部共同組成的〈跨院際協調平台〉協商處理。

會議接著由刑事廳報告，先提到國民法官制度概要及目前規劃推動國民法官制度的各項具體措施與期程；接著確認各部會可協助推動國民法官業務事項，大致涵蓋四大主題：（一）制度宣導：如何利用各機關既有的軟硬體設施與宣傳渠道宣導國民法官制度；（二）司法文化建構及公民意識形塑：如何將國民法官制度融入法治教育及形塑國民參與司法公共事務的文化；（三）國民法官名冊建立：如何建置備選國民法官名冊及管理個人資料；（四）國民法官照料：如何提供各種具有實效的支援，以減輕國民法官參與的負擔。

另外各機關均同意依司法院所提宣傳構想，提供可能的宣導資源，及將儘速依司法院所彙整國民法官制度需求，著手研議相關措施的推動方案，且指定專責人員負責並擔任聯繫窗口。

