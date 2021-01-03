新北五股垃圾山第一面正式門牌核發　2021年換發1萬8千面新門牌

▲新北五股垃圾山第一面正式門牌核發。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股區垃圾山土地，早期因缺乏管理，違章建築林立， 五股戶政事務所配合市府整頓政策，進行該區域違章建物門牌廢止及編釘新門牌，提供該區域更為清晰之辨識度有利於提升救災、救護效能，並由統立環保工程有限公司拔得頭籌，由五股戶政事務所核發整頓後第一面正式門牌。

在五股區的統立環保工程有限公司分廠，於2020年5月取得新北市工務局核准之臨時建築執照，即自行拆除老舊違章鐵皮屋並整頓廠區，改建為RC結構建築物，重新打造辦公廳舍、作業廠區並改善公安、消防、環保等設施。2020年11月中旬該公司向五股戶政事務所申請門牌初編，經戶所積極居中協調處理，於日前取得門牌。

戶政科長顏耀明表示，為配合「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布實施前試辦計畫」，如建物完工經工務局勘驗合格，業者即可申請門牌初編，戶政事務所將會全力予以協助，現階段將先發給紙質門牌，該門牌權利義務與正式門牌相同，市府於2019年12月執行新北市換發新式門牌作業，預計五股區將於2021年中旬換發1萬8千多面新式門牌時，再行釘掛鋁質門牌。

統立環保工程有限公司五股廠廠長徐聰德表示，接受輔導合法化後，雖然拆除改建的成本需自行吸收，但因有市府團隊協助，符合相關法規，讓工作環境更安全、生活環境更舒適，終於不用再害怕被檢舉，讓全家人日子過的安心又踏實。

顏耀明表示，取得門牌後，業者可以申請門牌證明，並據以辦理工商登記、通訊、水電、瓦斯等事宜，如有申請門牌初編相關問題，歡迎洽詢五股戶政事務所。

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