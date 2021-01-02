水保計畫100天內加速完成審查　新北簡政便民坡地建築更安全

▲技師進行現場會勘確定水土保持計畫之合理性。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市山坡地占全市土地面積88%，坡地水土保持格外重要！凡在山坡地進行開發則需擬具水土保持計畫，為配合建造執照申請，新北市政府農業局加速水保計畫審核，與土木、大地、水利及水土保持技師公會配合，透過行政與技術分離於100天內完成審查，大幅縮減審查流程。

農業局指出，2019年市長侯友宜上任後積極推動簡政便民相關措施，水保計畫審查方面，農業局以一次告知，二次審查為原則，積極修正水土保持計畫審查標準作業流程，透過行政與技術分離，建立13項行政審核，並在100天內完成水土保持計畫審查。

▲新北市農業局於水土保持計畫完工時安排公會技師協助驗收。

農業局表示，平均審核天數由2018年226天減至2020年86天，縮短審核時程，有效達到簡政便民的目的；同時，針對水土保持工程施工中及完工時排定檢查，監督水土保持義務人遵照核定的水土保持計畫施作並提供建議，確保水土保持設施發揮正常功能，減輕開發對山坡地的衝擊。

農業局長李玟表示，新北市山坡地幅員廣大，山坡地管理工作需仰賴各單位分工合作，尤其特別感謝各公會技師對新北水土保持計畫監督管理的協助，貫徹產官合作的理念，利用行政、技術分離有效達到專業分工、簡政便民的目的。

農業局表示，民眾如有山坡地開發或水土保持處理及維護的相關問題，新北市水保服務團於每周一、四免費提供水土保持專業諮詢；2021年1月13日、27日水土保持巡迴列車將分別前往五股及林口為民眾解答水土保持相關問題，農業局透過簡化申請流程及縮短申請時間，民眾倘有水土保持相關疑問可前往詢問或撥打農業局水土保持服務專線：02-2965-9930洽詢。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版