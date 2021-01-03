▲嚴冬磯釣頂浪高手礁岩大過招，東北角當季「白毛」美味海鮮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

東北角海域食藻性的魚種「白毛」游近礁岩啃食生長在礁岩上的海藻小紫菜及腳白菜（台語），有許多裝備齊全的頂浪高手在東北角沿岸林立的磯釣場搶釣「大白毛」。新北市政府農業局表示，被稱為白毛的魚種有南方舵魚、低鰭舵魚和天竺舵魚等三種，白毛是雜食性偏愛吃大型藻類，牙為片狀齒，可以輕易切斷大型藻類和釣客的漁線。

農業局說，資深釣客徐偉昌每到冬季只要有空，時常到馬崗漁港或萊萊磯釣場等海蝕平台激浪處頂著寒風大浪與白毛過招，常就地撿拾生長在礁岩的小海帶（腳白菜）、大葉青等海菜釣白毛，海蝕平台常見整排的釣客是難得一見的冬季景致。

▲頂浪高手徐偉昌辛苦奮鬥後釣獲的4.65公斤大白毛。

福隆富士海鮮老闆娘楊晴惠表示，大白毛一魚二吃煮湯和清蒸皆能呈現白毛魚的Q彈好滋味，將白毛的魚頭和魚尾煮薑絲魚湯，將魚腹片成2片平放於蒸盤上，水滾後放蒸籠10分鐘起鍋，先淋上米酒、薑、醋與醬油等材料製作的提鮮醬汁，放上綠蔥絲紅辣椒絲香菜等配菜，再淋上熱油，即可完成色香味俱佳的清蒸白毛。

漁業處長張麗珍表示，東北角海域處於兩大洋流的交會處漁業資源豐富且多樣，有許多新鮮美味的當季漁產在這裡都可被釣獲，磯釣時釣客須注意自身基本安全防護如救生衣及防滑釘鞋等不可少，此外也誠摯邀請大家帶著家人到馬崗漁港走走，感受海浪拍打礁岩產生白花大浪的磅礡之餘，同時也能到澳底黑白毛、福隆富士海鮮等當地海鮮餐廳，品嚐最當季的美味海鮮「白毛」！

▲清蒸白毛，魚肉Q彈有勁。

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