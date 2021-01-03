新北通過增列5株珍貴樹木　景觀處：打造城市綠美學

▲新店區十四張新增列管珍貴樹木「黑板樹」（左）；鶯歌區重慶橋上游停車場內新增列管珍貴樹木「榕樹」（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府第3屆樹木保護委員會日前召開大會，審議由各界提報3案總計5株珍貴樹木，審議結果全數通過增列。本屆樹木保護委員會15位委員來自產、官、學及非政府組織代表，民間委員占六成，經委員會委員一致同意列為新北市珍貴樹木，增列為第1090號至1094號珍貴樹木。

農業局表示，行政院農業委員會林業試驗所吳孟玲副所長為植物疫病蟲害專家，從擔任第1屆委員至今協助市府認列珍貴樹木、審議珍貴樹木保護計畫書及現勘健檢樹木等貢獻，促使新北市在珍貴樹木病蟲害防治、棲地改善及攀樹師修剪作業更完備。

▲淡水區林子段953地號之新增列管「芒果樹」1株（左）；淡水區林子段953地號之新增列管「芒果樹」1株（右）。

農業局說，本屆新聘許文燦委員為都市景觀規劃學界專家，期望在保護樹木健康茁壯外，未來在辦理相關樹木保護審議案件時，更多方考量環境景觀規劃建議，為新北市帶來更多綠意與自然地景，打造城市綠美學。

會議審議珍貴樹木列管案，分別由經濟部水利署第十河川局提報鶯歌區重慶橋上游停車場內榕樹1株、新北市政府地政局提報新店區十四張黑板樹1株及民眾李女士提報淡水區林子段953地號芒果樹2株與錫蘭橄欖1株，5株樹木胸徑均達列管標準。

▲淡水區林子段953地號之新增列管「錫蘭橄欖」1株。

新北市景觀處表示，新北市樹木保護委員會過去兩屆委員會已召開15次大會，134次專案小組會議，如今邁入第3屆，期盼透過民間監督的力量與市府共同保護新北市樹木；新北市樹木保護委員會相關會議議程、紀錄及委員名單均公告於網站上，歡迎愛護樹木的朋友上網查閱，如有疑問歡迎來電洽詢，一同為新北市樹木把關，持續為新北市帶來更多的綠意和生機。

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