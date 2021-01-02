▲「農遊券2.0」振興再加碼搶熱潮，新北各區農會響應創商機。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年7月發行農遊券，掀起各地區農會超市搶購熱潮，新北市更創下單日收受超過700張農遊券紀錄，中央2020年12月25日起推出第二波農遊券發放活動，只要於2021年2月10日前至特定展銷活動場次及各農漁會實體通路等場所消費滿1000元即可上網登錄發票，並可於4月30日前憑電子條碼至指定場所使用。

新北市農業局為響應政策及推廣農業，輔導多家農會加入農遊券合作通路，例如三芝、淡水、深坑、蘆洲、樹林、金山等農會超市，與三峽農會鮮農直賣所、土城農會社區小舖，以及坪林農會農特產品直銷中心板橋店、坪林店、坪林茶產業文化館、新北市農會文山農場、文山茶共同產銷推廣中心等，總計共22個農會銷售據點參與農遊券推廣。

▲農會超市販售各式新鮮蔬菜。

若喜歡展售會的民眾，也可參加2021年1月9日至10日及1月23至24日於希望廣場舉辦的「畜禽產品年貨Go！」與「平安過好年 健康優鱻GO」展售活動，取得農遊券後即可於新北市各地區農會營業據點、休閒農場、牧場、茶行等152家特色農場、農產通路，以及全國各地合作商家使用農遊券；另外1月18日起至1月31日止，於新北市農會「真情食品館」網路商城購買農漁會優質產品，也享有消費滿1000元送農遊券方案，買新鮮、賺好康。

新北市農會理事長林溪水表示，因疫情因素各行各業均受衝擊，連帶影響農產品銷量，農友生活更加不易，因此非常感謝中央推動政策及市府農業局大力輔導，將農遊券商機帶進地方農會及農友，協助農民朋友度過難關，也將新北市優質農產推廣給消費者。

▲農會超市熱銷產品。

農業局長李玟表示，農業局一直秉持「先創通路，再開農路」的精神，積極為第一線生產農友打開銷售管道，除配合中央政策推廣農會通路，也持續拓展小農鮮舖及新北希望市集據點，希望市民朋友多多購買新北優質農產，支持新北在地小農，落實「吃當地、食當季」理念。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版