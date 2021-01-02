　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「農遊券2.0」振興再加碼搶熱潮　新北各區農會響應創商機

▲「農遊券2.0」振興再加碼搶熱潮 新北各區農會響應創商機。（圖／新北市農業局提供）

▲「農遊券2.0」振興再加碼搶熱潮，新北各區農會響應創商機。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年7月發行農遊券，掀起各地區農會超市搶購熱潮，新北市更創下單日收受超過700張農遊券紀錄，中央2020年12月25日起推出第二波農遊券發放活動，只要於2021年2月10日前至特定展銷活動場次及各農漁會實體通路等場所消費滿1000元即可上網登錄發票，並可於4月30日前憑電子條碼至指定場所使用。

新北市農業局為響應政策及推廣農業，輔導多家農會加入農遊券合作通路，例如三芝、淡水、深坑、蘆洲、樹林、金山等農會超市，與三峽農會鮮農直賣所、土城農會社區小舖，以及坪林農會農特產品直銷中心板橋店、坪林店、坪林茶產業文化館、新北市農會文山農場、文山茶共同產銷推廣中心等，總計共22個農會銷售據點參與農遊券推廣。

▲「農遊券2.0」振興再加碼搶熱潮 新北各區農會響應創商機。（圖／新北市農業局提供）

▲農會超市販售各式新鮮蔬菜。

若喜歡展售會的民眾，也可參加2021年1月9日至10日及1月23至24日於希望廣場舉辦的「畜禽產品年貨Go！」與「平安過好年 健康優鱻GO」展售活動，取得農遊券後即可於新北市各地區農會營業據點、休閒農場、牧場、茶行等152家特色農場、農產通路，以及全國各地合作商家使用農遊券；另外1月18日起至1月31日止，於新北市農會「真情食品館」網路商城購買農漁會優質產品，也享有消費滿1000元送農遊券方案，買新鮮、賺好康。

新北市農會理事長林溪水表示，因疫情因素各行各業均受衝擊，連帶影響農產品銷量，農友生活更加不易，因此非常感謝中央推動政策及市府農業局大力輔導，將農遊券商機帶進地方農會及農友，協助農民朋友度過難關，也將新北市優質農產推廣給消費者。

▲「農遊券2.0」振興再加碼搶熱潮 新北各區農會響應創商機。（圖／新北市農業局提供）

▲農會超市熱銷產品。

農業局長李玟表示，農業局一直秉持「先創通路，再開農路」的精神，積極為第一線生產農友打開銷售管道，除配合中央政策推廣農會通路，也持續拓展小農鮮舖及新北希望市集據點，希望市民朋友多多購買新北優質農產，支持新北在地小農，落實「吃當地、食當季」理念。

▲「農遊券2.0」振興再加碼搶熱潮 新北各區農會響應創商機。（圖／新北市農業局提供）

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
王心凌唱一半...突指台下喊：小寶貝！　全場暴動了
Dior粉漾潤唇膏驚爆價750元！　超美色號任選
正妹妻跑墾丁跨年　電話中「啊！」羞喘：踢到桌腳...他超心疼
畫面曝光！ 砂石車撞上側面...小客車慘遭推行30公尺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水保計畫100天內加速完成審查　新北簡政便民坡地建築更安全

「農遊券2.0」振興再加碼搶熱潮　新北各區農會響應創商機

台南市衛生局查核豬原料原產地標示！　379家次豬肉產品460件結果合格

開放進口萊豬首日　台南市稽查豬肉品原料標示！

台南市圖新總館啟用　賴清德、黃偉哲共盼台南文化新地標打開閱讀新時代

南鯤鯓代天府新春寫春聯贈春聯　場面熱烈上千人索取

台東縣加強豬肉原產地（國）資訊標示稽查　75家業者皆符合規定

霸凌讓他成為空手道「洪金寶」　米其林教練跨海為偏鄉募款圓夢

119火德星君遶境宣導　保佑消防人員及台南市民

元旦假期第2天出遊人潮湧現　台南水道博物館優美園區成民眾最愛

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

福原愛笑哭了...大喊：我不「幸福」！　Jason忘記「江宏傑」Fred衰成老鼠屎XD

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

肚子餓黑狗被逼進行「握手訓練」　氣噗噗勉強配合：爸爸你夠囉！

小S在家跨年開腿瘋舞「放話張惠妹」　背後女兒淡定反應網笑翻

FRED講話怎麼講都像開車？！HOOK竟然笑到流眼淚？！｜佛瑞德遊記｜誰來買單 EP.2 Feat.HOOK

水保計畫100天內加速完成審查　新北簡政便民坡地建築更安全

「農遊券2.0」振興再加碼搶熱潮　新北各區農會響應創商機

台南市衛生局查核豬原料原產地標示！　379家次豬肉產品460件結果合格

開放進口萊豬首日　台南市稽查豬肉品原料標示！

台南市圖新總館啟用　賴清德、黃偉哲共盼台南文化新地標打開閱讀新時代

南鯤鯓代天府新春寫春聯贈春聯　場面熱烈上千人索取

台東縣加強豬肉原產地（國）資訊標示稽查　75家業者皆符合規定

霸凌讓他成為空手道「洪金寶」　米其林教練跨海為偏鄉募款圓夢

119火德星君遶境宣導　保佑消防人員及台南市民

元旦假期第2天出遊人潮湧現　台南水道博物館優美園區成民眾最愛

水保計畫100天內加速完成審查　新北簡政便民坡地建築更安全

王心凌唱一半...突指台下喊：小寶貝！　全場暴動了

跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情嘴對嘴」：還伸舌頭！

「農遊券2.0」振興再加碼搶熱潮　新北各區農會響應創商機

蔡賴心結？外交使節團設宴賀當選僅總統出席　外交部：維安考量

被問120萬賠償金怎麼用？　Keanna正面回答「2願望」：謝謝贊助

《太陽》原唱版稅收入近千萬！　竟無預警宣布：今後暫時不開演唱會

阿信PO感謝文…秒被周杰倫糾「格式錯誤」！　網笑爆：糾察隊來了

2021年KPOP四大都要推新團！BP師妹來了　SM、Big Hit要出新男團

基隆晚間大械鬥！2派人馬「玩具槍互射」…血濺KTV門口

地方熱門新聞

嘉南高紅月！網嚇：2021災難預兆

即／白沙屯火燒山！濃煙狂竄駕駛看傻

發票中獎PO網分享喜悅　竟遭冒領

國道彰化路段自撞　車頭毀人消失

台南重大車禍2死1傷1命危　遊楠西梅嶺回程自撞

彰化跨年熱度不減　圍觀民眾嗨爆

台南海巡維護治安元旦連假前威力掃蕩

空手道「米其林教練」　跨海募款為偏鄉學子圓夢

119火德星君遶境宣導

安心亞麗寶陪跨年倒數　入場1小時僅1千多人

連鎖便利商店垃圾新措施元旦上路

線上high翻天不排除3日採線上活動

元旦假期水道博物館優美園區成民眾最愛

雲林「High翻西螺跨年晚會」　改線上直播

更多熱門

相關新聞

三九貼延續三伏貼　中醫師：提升抗病力

三九貼延續三伏貼　中醫師：提升抗病力

中醫所謂「冷在三九，熱在三伏」，三伏天和三九天為一年2次調整過敏體質的最佳時節。所謂三九是指從冬至隔日算起，每九日為一數，第一個九日為一九，第二個九日為二九，第三個九日為三九，稱作「三九天」。中醫師邱啟鉉表示，根據個人體質輔以補肺、健脾、溫陽、利濕的中藥更有功效。

新北惜食分享餐廳　粮心聚落友善食材

新北惜食分享餐廳　粮心聚落友善食材

新北農業局表揚志工團隊　致力服務熱情永不墜

新北農業局表揚志工團隊　致力服務熱情永不墜

新北保大添購LED爆閃肩燈　夜間值勤更安全

新北保大添購LED爆閃肩燈　夜間值勤更安全

景點啟動人流管制　瑞芳警加強交通疏導

景點啟動人流管制　瑞芳警加強交通疏導

關鍵字：

新北農會農遊券

讀者迴響

熱門新聞

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

牛牛走路一半遭冰封！凍在原地不動了

昨晚跨年太嗨？花蓮黃狗宿醉路倒

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」

台北女上健身課突昏迷！送醫搶命2小時亡

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

板橋燒臘用台豬喊漲　老闆現身解釋了

更多

最夯影音

更多
D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」
五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面