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與米其林廚師合作！Uncle Roger上火線「親自示範炒飯」

▲網紅羅傑叔叔（Uncle Roger）將於台灣時間10點親自示範炒飯。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲網紅羅傑叔叔（Uncle Roger）將於台灣時間3日晚間10點親自示範炒飯。（圖／記者楊庭蒝攝）

 記者楊庭蒝／綜合報導

馬來西亞網紅羅傑叔叔（Uncle Roger）在2020年先後以吐槽BBC美食頻道主持人、英國名廚製作蛋炒飯的方式爆紅，而他將在台灣時間3日晚間10點於YouTube上親上火線，與曾在米其林一星餐廳工作過的新加坡籍廚師伊麗莎白·海格（Elizabeth Haigh）合作示範如何炒飯，影片尚未開始就有超過1400人於頻道中等候。

羅傑叔叔是居住在英國的馬來西亞人，本名黃瑾瑜，目前YouTube頻道擁有303萬的訂閱人數，當初以吐槽BBC美食頻道主持人兼廚師的赫莎（Hersha Patel）在BBC FOOD的蛋炒飯教學片竄紅，其中有幾點讓他氣得瘋狂暫停碎念，像是「沒有洗米」、「飯鍋內還有一堆水就說煮好」、「將飯用篩子過濾後拿去沖冷水」、「用電磁爐炒飯」、「沒有加任何調味料」、「直接用湯匙在平底鍋上乘飯進盤」。

不過，羅傑叔叔在一則影片中對決了脾氣火爆的「地獄主廚」戈登•拉姆齊（Gordon Ramsay），只見戈登示範印尼式炒飯，第一步介紹給觀眾使用的是隔夜飯，得到羅傑叔叔的好評並大讚「OK！OK！第一步是正確的，過關」，接續的步驟也幾乎沒有可以吐槽的地方，雙方以和平收場，戈登更在事後於影片下方留言，很開心可以得到認可。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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