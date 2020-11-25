Uncle Roger大膽踩爆台灣人地雷！　在珍珠奶茶「加味精」

▲Uncle Roger挑戰在瑞典的珍珠奶茶店打工，竟然在珍珠奶茶裡面加味精。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）



記者林彥臣／綜合報導

居住在英國的馬來西亞網紅Uncle Roger黃瑾瑜，因為吐槽BBC炒飯教學影片在台灣爆紅，在他的打工系列影片當中，挑戰了新的工作是前往瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）的一間台灣品牌珍珠奶茶店「machi machi」（麥吉），擔任收銀人員，並在與客人互動的過程中吐槽客人，其中一個片段更是大膽挑戰台灣人的地雷，在珍珠奶茶裡面加味精。

▲工作開始前，老闆就告訴Uncle Roger，不能建議客人在奶茶裡面加味精。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）



影片一開始Uncle Roger的新老闆Shu-Yu在工作開始前就先告誡Uncle Roger，不可以對客人大吼，也不能建議客人在珍珠奶茶裡面加味精。Uncle Roger還是強調，味精可以讓珍珠奶茶更好喝。

Uncle Roger開始工作一段時間之後，一位亞裔客人說，其實昨天來過了，但是他想投訴飲料不好喝，喝起來都沒味道。Uncle Roger當場虧他，「我覺得你感染新冠肺炎了，你已經失去了味覺」。

▲Uncle Roger還是應客人要求，在珍珠奶茶裡面加味精。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）



Uncle Roger接著說，昨天的珍珠奶茶不好喝，因為他們忘了加最重要的成分，就是「調味之王」味精。客人喝下去表示，「這杯超好喝！」Uncle Roger還當場建議machi machi員工增加新產品「味精抹茶紅豆布蕾珍珠奶茶」。

▲還有客人問Uncle Roger，周杰倫會不會來接待客人。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）



因為machi machi是台灣的品牌，所以這一集的影片當中有相當多的台灣元素，由於machi machi是周杰倫最喜歡的飲料店，甚至還有周杰倫是老闆之一的都市傳說。所以有客人上門問Uncle Roger這裡是周杰倫的珍珠奶茶店嗎？Uncle Roger表示，周杰倫是超級巨星，他沒有時間來這裡接待客人，周杰倫也是他最愛的歌手，是「音樂界的Uncle Roger」。

►絕美蕾絲，前後都有看頭