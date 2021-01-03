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流感季僅1例重症創史上新低　莊人祥：戴口罩、勤洗手隔絕傳染

▲公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲今年公費流感疫苗推出時，不少適用的民眾搶著施打。（圖／記者黃國霖攝）

文／中央社記者張茗喧台北

為防範新冠肺炎，全民戴口罩、勤洗手、量體溫，台灣不僅躍居全球防疫模範生，也讓流感、腸病毒疫情直落谷底，去年10月以來的流感季至今僅1例重症、零死亡，創史上新低紀錄。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒全球一整年，台灣民眾防疫意識抬頭，去年秋冬的公費流感疫苗也掀起搶打潮，600萬劑在短短2個多月幾乎打光，衛生福利部疾病管制署緊急加購疫苗供民眾施打。去年12月，因應秋冬防疫專案，民眾進入公共運輸、醫療機構等8大類場所須強制戴口罩，不僅防堵新冠肺炎在社區傳播，流感防疫也受惠。

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類似情形也發生在去年4、5月，因為學校、幼教機構、醫院、公共場所的戴口罩、勤洗手及量體溫防疫，腸病毒沒有流行。衛福部長陳時中日前指出，落實戴口罩、勤洗手等措施，不但防範新冠肺炎蔓延，也有效阻隔流感等其他疾病的傳染，所以本季沒有明顯的流感疫情。

根據疾管署統計，上個流感季（2019年10月至2020年9月）共釀成968名重症個案、造成161人死亡，但去年10月開始的本流感季直到12月最後一週才出現1例重症個案，死亡個案則掛蛋，創下史上新低紀錄。在腸病毒方面，去年截至12月底全台僅5例腸病毒併發重症個案，且全數發生在年初，此後再也沒新增任何重症病例；綜觀近3年，2017年至少出現22例重症、2018年36例、2019年67例，同樣創下歷史新低。

疾管署副署長莊人祥接受中央社記者訪問時表示， 所有防治新冠肺炎的措施，對於防疫大多數傳染病都有效，國內因全民戴口罩、勤洗手，早已減少傳播機會，即便從海外帶回流感等病毒，也會因為14天居家檢疫措施而傳不出去，成為防疫之下意外收穫。

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