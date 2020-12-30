「七星山0度」陽明山下雪有望！「8處即時錄像」隨時看







▲2016年霸王級寒流來襲時，七星公園整個變身雪白世界。（圖／陽管處提供）

記者彭懷玉／台北報導

超強寒流來襲，距離大台北最近的陽明山是否下雪成眾所矚目焦點。陽管處今（30日）稍早表示，依照海拔高低不同，目前觀測到的溫度以七星山攝氏0度最低，一早從4度開始掉，冷水坑4度、大屯山也僅剩下2-3度，由於山上天雨路滑，陽管處請民眾勿上山，若執意上山，也勢必做好保暖措施、加裝雪鏈。

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▲陽明山冷水坑今11點時被網友拍下溫度計剩下4度。（圖／網友賴荣豐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼陽管處已於官網上設置即時錄像專區，分別在陽明山國家公園、七星山、陽明書屋、擎天岡草原、冷水坑、大屯自然公園、二子坪停車場、小油坑停車場等7處。（圖／翻攝自陽管處官網）

因應下雪可能成真，陽管處已於官網上設置即時錄像專區，分別在陽明山國家公園、七星山、陽明書屋、擎天岡草原、冷水坑、大屯自然公園、二子坪停車場、小油坑停車場等8處，民眾可以即時關注氣候狀況及是否飄雪，從監視錄像可窺見陽明山各處蒙上整片霧氣，搭配飄雨，可以感受到現場的刺骨寒意。

▲由陽管處眺望七星山雪景。（資料照／陽管處提供）

「天氣風險 WeatherRisk」稍早指出，陽明山的大屯山、桃園拉拉山、宜蘭太平山氣溫已近冰點，預估中午前後有機會開始降雪，持續至今天晚間，對此，陽管處僅表示不是專家無法預測。此外，氣象局也預估今天下午到明天，北部東北部1000-2000公尺高山溫度會降到0度以下，若溫度跟水氣配合上，不排除有下雪機會。至於追雪族是否能如願，再見4年前霸王級寒流讓陽明山下雪的盛況，需要再耐心等等。