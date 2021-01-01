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恐嚇游錫堃「承擔滅門悲傷」判拘40天　老榮民向法官喊：我無罪

▲立法院長游錫堃去年2月間遭高齡88歲老榮民游貴湘恐嚇「承擔滅門血案的悲劇」，桃園地院31日宣判拘役40天，游受訪時大表不滿，堅稱無罪。（圖／記者沈繼昌攝）

▲立法院長游錫堃去年2月間遭高齡88歲老榮民游貴湘恐嚇「承擔滅門血案的悲劇」，桃園地院31日宣判拘役40天，游受訪時大表不滿，堅稱無罪。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

立法院長游錫堃去年2月間2度收到署名「游貴湘」寄信恐嚇，內容包括「曾狂言摧毀三峽大壩的游錫堃、叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲劇」等涉及恐嚇信件，桃檢偵訊後依恐嚇危安罪提起公訴；桃園地院31日依恐嚇危害安全罪判處拘役40天，游出庭聽判後在庭上向法官大喊「我無罪」，法官則回覆，若對判決有意見，可在收到判決書後20天內具狀提出上訴。

桃檢調查指，立法院長游錫堃在去年2月19日、3月2日，兩度收到署名為「游貴湘」之恐嚇信函，內容包括「曾狂言摧毀三峽大壩的游錫堃，被人定義為開啟台海戰爭的台奸…或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」，檢方偵訊時，游否認涉及恐嚇，堅稱是不滿游與美國在台協會處長酈英傑會面時倡議台美建交行為。

桃檢指出，游曾在去年2月17日將信件、1張2萬元的郵政匯票正本寄給蔡英文總統，副本寄給游錫堃，內容提及「叫游錫堃一家人承擔滅門血案的悲傷」等文字，已造成游錫堃心生畏懼，恐危害家人安全，檢方偵結依恐嚇罪嫌起訴，考量游已逾80歲，建請地院減輕其刑。

▲去年2月間對立法院長游錫堃涉及恐嚇案的游貴湘，面對地院判處有罪後大表不滿，堅稱自己無罪。（圖／記者沈繼昌攝）

▲去年2月間對立法院長游錫堃涉及恐嚇案的游貴湘，面對地院判處有罪後大表不滿，堅稱自己無罪。（圖／記者沈繼昌攝）

游貴湘31日在妻子陪同下出庭聽判，對於審判法官依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，一度因為重聽未聽清楚，後來經過通譯解釋後，游當庭大喊「我無罪」，法官則說，若對判決有意見，可在規定時間內具狀提出上訴；游事後強調，他一番好意被曲解，還被判處有罪，但他不覺得委屈，一定會提出上訴。

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