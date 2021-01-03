剛過完2020馬上開運！　1幸運兒「元旦當晚」獨得15億頭彩

▲「歐洲百萬」彩券在英國、法國、西班牙、愛爾蘭、比利時、瑞士等國家都買得到。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

2021年才剛開始，一名住在英國的幸運兒已經花光整年的運氣，在新年第一天就中了15億元樂透頭獎。「歐洲百萬」（EuroMillions）跨國樂透運營商卡梅洛特集團（Camelot）表示，目前正在核實認領細節。

根據BBC報導，英國國家彩券之一的「歐洲百萬」當地時間1月1日晚間抽出一組頭獎號碼，包含5個中獎號碼16、28、32、44與特別號01、09，而共3,977萬英鎊（約新台幣15.2億元）的頭彩獎金，將由一名未透露身分的中獎者全數獨得。

卡梅洛特集團的高級顧問卡特（Andy Carter）表示，對於英國的彩券玩家們來說，2021年有一個驚人的開始，「中獎者現在宣布獲得這一筆巨額獎金，真是個好消息，接下來我們將集中協助這位幸運兒的相關認領程序。」

根據報導，在「創造英國百萬富翁」（UK Millionaire Maker）的元旦特別活動中，有另外10人也分別獲得了100萬英鎊（約新台幣3,838萬元）的獎金。此外，英國史上最高金額的樂透中獎金額為1.7億英鎊（約新台幣65.2億元）。

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