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英國變種病毒入侵廣東！18歲少年去年12月初入境…仍在隔離中

▲▼美國,新冠肺炎,新型冠狀病毒,COVID-19。（圖／路透）

▲英國變種病毒的出現讓全世界疫情雪上加霜。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

英國變異毒株的出現繃緊了各國的防疫神經。據廣東省疾病預防控制中心網站3日公布，2021年1月2日，廣東省疾控中心在一名英國輸入新冠肺炎確認病例的咽拭子樣本中發現了B.1.1.7突變株，與近期英國報導的變異病毒基因序列高度相似。

英國報告了新冠病毒變異株後，廣東省疾控中心對去年9月以來境外輸入確診病例、無症狀感染者的樣本進行了回顧性的基因測序分析。

該病例為閉環管理的英國入境人員，男性，18歲，中國籍，留學生，2020年12月4日從英國入境廣州，入境時檢測其新冠病毒核酸為陰性。12月18日，在隔離點採樣檢測新冠病毒核酸為陽性，送廣州市第八人民醫院隔離治療，診斷為確診病例，臨床分型為輕型，目前仍在廣州市第八人民醫院集中醫學隔離點進行出院後的醫學觀察。

2020年12月27日，廣東省疾控中心對廣州市第八人民醫院採集的病例咽拭子樣本，開展基因組測序分析，初步提示為B.1.1.7突變株。1月2日經再次進行高通量測序複核，結果顯示該病例樣本中病毒基因序列屬於B.1.1.7亞型。

該病毒基因組序列含有B.1.1.7亞型突變株的13個分支特異的氨基酸變異位點，其中包括對病毒感染能力有潛在重要影響的S蛋白N501Y，P681H突變和病毒免疫逃逸相關的S蛋白69-70缺失突變。

通報指出，根據目前掌握的情況，這種B.1.1.7突變株傳播力更強，但是病人症狀、重症率、病死率基本沒有變化，當前研發的疫苗仍然有效，絕大多數診斷性檢測試劑仍然有效。

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