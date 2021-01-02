快訊／板橋水管破17hr　侯友宜衝現場：自來水公司自己管線都找不到？

▲侯友宜視察自來水管破裂處。（圖／工務局提供）



記者羅婉庭／新北報導

新北市板橋民生路中山路口1日深夜11點多，自來水管因不明原因破裂，導致居民無水可用，影響戶數約1萬5000戶。新北市長侯友宜2日下午3點到現場了解況狀，慰勞水利局同仁，據現場人員指出，侯友宜詢問自來水公司施工人員「為何連自己的管線找不到？」

新北市災害應變中心表示，板橋區民生路一段於1日夜間23時發生水管破裂，造成約2萬1000戶的用戶受影響，今天清晨5時已經開挖尋找滲漏點；此外，因應施工的需求，封閉板橋區中山路與民生路往中和方向的路段，另民生路往板橋方向單線雙向通行。

目前相關單位仍在擴大開挖尋找滲漏點，自來水公司同時設置10處供水點，其中7處供水點已加水完成，可提供民眾取水，剩餘的莊敬公園、八德公園及石雕公園尚在加水中。

新北市消防局指出，10處供水點分別為：四維公園、莊敬公園、民生公園、456園區、介壽公園、八德公園、北門街派出所前、中正路218號前、文化路二段182巷7弄7號、石雕公園。至於詳細案發原因仍待釐清。

截至下午4點，10處供水點(四維公園、莊敬公園、民生公園、456園區、介壽公園、八德公園、北門街派出所前、中正路218號前、文化路二段182巷7弄7號、石雕公園)，都已加水完成，可供民眾取水。

▲侯友宜視察自來水管破裂處。（圖／工務局提供）

▲侯友宜視察自來水管破裂處。（圖／消防局提供）