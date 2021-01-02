政院改口不為難基層　侯友宜「我當後盾」：公務人員應勇於任事

記者羅婉庭／新北報導

行政院政委羅秉成稱地方食安自治條例訂有瘦肉精零檢出規定無效，公務員若執行查緝恐送懲戒，引來一片罵聲，事後行政院秘書長李孟諺緩頰，表示不會主動為難公務員。新北市長侯友宜2日表示，自己出身公務人員，永遠遵守法令行事，不管是中央食安法還是新北市食安自治條例，他一定會挺所有公務人員勇於任事來守護市民健康。

新北市長侯友宜今天表示，他這一輩子都在當公務人員，當了公務人員30幾年，他永遠遵守相關法令，更重要要落實法令的精神，不管中央的食安法、新北市的食安自治條，自己一定挺所有公務人員，貫徹守護市民健康。

侯友宜強調，尤其在食安相關法令上，有關萊豬標示與否，新北市一定會按照既有的法令來做，依法執政。在部分法規未完整的情況底下，他鼓勵公務員勇於任事，自己會當他們最大的後盾。

侯友宜說，既然萊豬進口已經是不爭的事實，蔡英文自己說過讓民眾選擇吃或不吃，地方政府一定會努力做到，現在最重要的，是把守護國民健康的態度拿出來，將萊豬標示清楚，起碼民眾能夠選擇吃或不吃。

▲侯友宜2日稽查泰山公有市場的無萊示範區。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜2日稽查泰山公有市場的無萊示範區。（圖／記者羅婉庭攝）