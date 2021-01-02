自主健康管理溜五月天演唱會引恐慌　侯友宜親致電關心居家檢疫者

▲侯友宜連假視察居家檢疫關懷中心。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

日前發生5名自主健康管理違規前往五月天演唱會，引發民眾恐慌。新北市長侯友宜1日視察市府9樓「新北居家檢疫關懷中心」，並親自打電話關心民眾居家檢疫期間身體情況，確保一切安好，同時提醒他們元旦3天連假務必遵守防疫規範，避免出入公共場所，也歡迎民眾撥打居家檢疫關懷電話專線，隨時通報身體狀況。

侯友宜親自打電話給3位居家檢疫民眾，他們分別從瑞士、英國及加拿大回台，市長感謝他們樂於配合政府防疫措施，居家檢疫期間一人一室，認知「保護自己也保護他人」的重要性，將疫情阻絕於境外並管控境內，協助政府把防疫做到位。

侯友宜表示，因應新冠肺炎疫情影響，市府隨即於去年成立「新北市居家檢疫關懷中心」，掌握新北境內疫情最新進度，確保從國外回來的民眾落實入境14天居家檢疫及7天自主健康管理。

截至31日為止，新北居家檢疫人數達7萬4487人，列管人數為2372人，侯友宜感謝市府同仁的辛勞及努力，尤其疫情爆發期間，各區公所里長、里幹事必須投入人力，幫忙解決居家檢疫者的大小事務，除須隨時實地查訪、通報及協尋居家檢疫失聯對象外，更要幫忙贈送關懷包。

侯友宜表示，全球疫情攀升，近日台灣出現英國變種病毒確診，但相較其他國家，台灣至今尚能守住防線，這是因為台灣人民自我保護意識及願意攜手共同面對疫情，是防疫成功的最重要關鍵。

侯友宜並前往新北市交控中心視察淡水、坪林等觀光景點的交通情形，表示元旦連假首日車況通順，風景區未湧入過多人潮。市長也呼籲市民放假時，切勿放鬆警戒，提醒民眾做好量體溫、勤洗手消毒及維持適當社交距離，因為防備疫情的腳步不停歇。